Olmov menadžer: Gotovo sam siguran da će ostati do ljeta...

Dani Olmo (21), najvrjedniji igrač Dinama u povijesti, trebao bi ostati na Maksimiru do ljeta iduće godine. Odluka je to, kako tvrdi njegov menadžer Andy Bara, s kojom se slaže i Danijev otac Miguel.

- Gotovo sam siguran da Olmo ostaje u Dinamu. Odlazak mladog igrača u zimskom prijelaznom roku definitivno nije najbolji put. Ako si zaradio luksuz da možeš birati, onda uvijek odlaziš na ljeto. Uostalom, i njegov otac, koji je trener, također želi da Dani ode na ljeto, a ne u zimskom prijelaznom roku - rekao je Bara za Sportske novosti.

Takva je odluka logična jer Dani u ligama "petice" ne bi imao previše vremena za upoznavanje s momčadi i teže bi se izborio za mjesto. Stoga je idealno čekati ljeto. Naravno, to ne mora značiti da neće otići u siječnju jer na Maksimir može sletjeti ponuda koja će ih izuti iz cipela.

Istu je priču prije nekoliko dana ponovio i Dinamov trener Nenad Bjelica.

- Dinamo nema nikakvu potrebu za prodajom. Hoće li doći do neke dobre ponude, teško je unaprijed reći. Naravno da je teško zadržati igrače kad takve ponude dođu. No nastojat ćemo zadržati i Petkovića i Olma do ljeta - rekao je Bjelica za RTL.

Olmo ima ugovor s Dinamom do 2021., a Petković do 2024. Novi španjolski A reprezentativac prema Transfermarktu vrijedi 30 milijuna eura, a prošlo je ljeto, unatoč interesu brojnih klubova, u Dinamo stigla tek jedna službena ponuda, ona Borussije Mönchengladbach od 20-ak milijuna eura, uključujući bonuse. "Modri" su je odbili, a novo bi nadmetanje za sjajnog Španjolca trebalo dočekati ljeto.