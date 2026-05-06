Obavijesti

Sport

Komentari 8
UBRZO U POGON

Sjajne vijesti iz Manchestera: Gvardiol već trenira s ostatkom momčadi, sve je bliže povratku!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Sjajne vijesti iz Manchestera: Gvardiol već trenira s ostatkom momčadi, sve je bliže povratku!
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Hrvatski branič svojim je oporavkom oduševio sve liječnike Manchester Cityja, pa je vrlo izvjesno kako će ga Josep Guardiola koristiti već do kraja sezone. Kao što smo ekskluzivno pisali krajem travnja...

Admiral

Joško Gvardiol sve je bliže povratku na teren. Hrvatski nogometaš teško se ozlijedio 4. siječnja u dvoboju protiv Chelseaja, naš branič zadobio je prijelom goljenične kosti desne noge. Gvardiol je tjedan dana kasnije operiran u Londonu, odmah je započeo i proces rehabilitacije. Kako saznajemo, branič Man. Cityja svojim je oporavkom oduševio sve liječnike u klubu, pa bi se iznad svih očekivanja mogao vratiti na travnjak.

Manchester City je remijem (3-3) kod Evertona bitno kompromitirao svoje šanse za naslovom prvaka, nogometaši Josepa Guardiole više ne ovise o sebi, sad do kraja sezone moraju dočekati i poneki kiks Arsenala. Gvardiol već tjedan dana trenira s ostatkom momčadi, a navijači "građana" vjeruju kako će ga vrlo brzo vidjeti i na terenu.

Zlatko Dalić svakodnevno osluškuje sve vijesti iz Engleske po pitanju svog najskupljeg igrača, najvažnije je što oporavak Gvardiola ide u jako dobrom smjeru. Naš branič trenira punim intenzitetom, Guardiola bi ga mogao koristit već kroz 10-ak dana što smo i ekskluzivno najavili krajem travnja.

POGLEDAJTE PODCAST S NIKOM KRANJČAROM:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026