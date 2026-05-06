Sjajne vijesti iz Manchestera: Gvardiol već trenira s ostatkom momčadi, sve je bliže povratku!

Joško Gvardiol sve je bliže povratku na teren. Hrvatski nogometaš teško se ozlijedio 4. siječnja u dvoboju protiv Chelseaja, naš branič zadobio je prijelom goljenične kosti desne noge. Gvardiol je tjedan dana kasnije operiran u Londonu, odmah je započeo i proces rehabilitacije. Kako saznajemo, branič Man. Cityja svojim je oporavkom oduševio sve liječnike u klubu, pa bi se iznad svih očekivanja mogao vratiti na travnjak.

Manchester City je remijem (3-3) kod Evertona bitno kompromitirao svoje šanse za naslovom prvaka, nogometaši Josepa Guardiole više ne ovise o sebi, sad do kraja sezone moraju dočekati i poneki kiks Arsenala. Gvardiol već tjedan dana trenira s ostatkom momčadi, a navijači "građana" vjeruju kako će ga vrlo brzo vidjeti i na terenu.

Zlatko Dalić svakodnevno osluškuje sve vijesti iz Engleske po pitanju svog najskupljeg igrača, najvažnije je što oporavak Gvardiola ide u jako dobrom smjeru. Naš branič trenira punim intenzitetom, Guardiola bi ga mogao koristit već kroz 10-ak dana što smo i ekskluzivno najavili krajem travnja.

