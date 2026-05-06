Hrvatski branič svojim je oporavkom oduševio sve liječnike Manchester Cityja, pa je vrlo izvjesno kako će ga Josep Guardiola koristiti već do kraja sezone. Kao što smo ekskluzivno pisali krajem travnja...
Sjajne vijesti iz Manchestera: Gvardiol već trenira s ostatkom momčadi, sve je bliže povratku!
Joško Gvardiol sve je bliže povratku na teren. Hrvatski nogometaš teško se ozlijedio 4. siječnja u dvoboju protiv Chelseaja, naš branič zadobio je prijelom goljenične kosti desne noge. Gvardiol je tjedan dana kasnije operiran u Londonu, odmah je započeo i proces rehabilitacije. Kako saznajemo, branič Man. Cityja svojim je oporavkom oduševio sve liječnike u klubu, pa bi se iznad svih očekivanja mogao vratiti na travnjak.
Manchester City je remijem (3-3) kod Evertona bitno kompromitirao svoje šanse za naslovom prvaka, nogometaši Josepa Guardiole više ne ovise o sebi, sad do kraja sezone moraju dočekati i poneki kiks Arsenala. Gvardiol već tjedan dana trenira s ostatkom momčadi, a navijači "građana" vjeruju kako će ga vrlo brzo vidjeti i na terenu.
Zlatko Dalić svakodnevno osluškuje sve vijesti iz Engleske po pitanju svog najskupljeg igrača, najvažnije je što oporavak Gvardiola ide u jako dobrom smjeru. Naš branič trenira punim intenzitetom, Guardiola bi ga mogao koristit već kroz 10-ak dana što smo i ekskluzivno najavili krajem travnja.
