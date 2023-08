Sjajne vijesti za Bišćana: Luka Ivanušec ipak ostaje u Dinamu! Ajax nudi 20 mil. eura za Šutala

Navijači Dinama mogu odahnuti, Luka Ivanušec ostaje u Maksimiru. Feyenoord je dobio "cipelu", njihova ponuda od 10-ak milijuna eura nije zadovoljila apetite hrvatskog prvaka. Jasno, ponuda Nizozemaca i dalje je na stolu, Feyenoord još ne odustaje od ponajboljeg igrača Dinama, ali za takvu igračku klasu treba dati minimalno 15 milijuna eura. A to Nizozemci nisu spremni.

Ovu je vijest prvi donio Germanijak, ali brzo smo se i sami uvjerili kako Ivanušec do daljnjega ostaje u klubu. Igor Bišćan sad lakše diše, na svog najboljeg igrača može se osloniti u nastavku prvenstvene, ali i europske sezone. Predstavnici Feyenoorda počeli su raditi pritisak, oni su što prije željeli Ivanušeca u Rotterdamu, a na kraju se moraju okrenuti drugim opcijama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednica uprave Vlatka Peras se u razgovoru s drugim članovima uprave i Igorom Bišćanom uvjerila koliko je Ivanušec potreban ovoj momčadi, koliko bi Dinamo bio slabiji bez svoje "sedmice". Istina, Ivanušec je priželjkivao transfer u Feyenoord, ali u Dinamu su na sličan način ostajali Ademi, Oršić, Livaković... svi su u jednom trenutku postali prevažni za "modre", pa ih se nije (pro)davalo ispod cijene.

Luka Ivanušec predvodit će Dinamo u europskim ogledima s AEK-om, za brojne suparnike i dalje predstavljati veliku opasnost s lijevog krila. Ova vijest raduje sve navijače hrvatskog prvaka, a uz Ivanušeca je lakše zadržati i druge zvijezde Dinama, prije svega Dominika Livakovića i Brunu Petkovića.

Foto: Instagram

Dinamo je ovog ljeta zaradio velik novac, on će u Maksimir do daljnjega kapati od prodaja Gvardiola, Brozovića i Kovačića, nešto će se zaraditi i zbog europskih rezultata, a vrlo blizu inozemnog transfera je Josip Šutalo. Ajax se danas opet javio u Maksimir, sada "modrima" ponudio 20 milijuna eura uz dodatne bonuse, a to je cifra koja zadovoljava sve u Maksimirskoj 128.