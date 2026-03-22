Marino Bloudek odradio je solidno Svjetsko dvoransko prvenstvo. U finalu na 800 metara bio je peti s tek 12 stotinki sporijim vremenom od osobnog rekorda. Američki trkač Cooper Lutkenhaus uzeo je zlato
SP U POLJSKOJ
Sjajni Bloudek peti na svijetu!
Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je peto mjesto u finalu utrke na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu.
Bloudek je u kvalifikacijama trčao 1:46,20, u polufinalu 1:45,92, da bi u finalu bio najbrži istrčavši 1:45,31 što je 12 stotinki sekunde slabije od njegovog hrvatskog rekorda postavljenog ove zime.
Zlatnu medalju osvojio je Amerikanac Cooper Lutkenhaus s rezultatom 1:44.24, srebro je osvojio Belgijanac Eliott Crestan koji je postavio rezultat 1:44.38, dok je bronca pripala Španjolcu Mohamedu Attaouiju s rezultatom 1:44.66. Ispred Bloudek je bio i Australac Pet Bol (1:45.14).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
