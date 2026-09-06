Sjajni Dodig osvojio je turnir u Comu! U finalu je pao Peruanac

Hrvatski tenisač Matej Dodig osvojio je ATP Challenger turnir na zemljanoj podlozi u talijanskom Comu, u finalnom je susretu bio bolji od 30-godišnjeg Peruanca Juana Pabla Varillasa sa 6-3, 7-6(5).

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Osvojio je time 21-godišnji Dodig, 254. tenisač na svijetu, drugi ATP Challenger turnir u karijeri. Dvadeset mjesta bolje plasirani Varillas osvojio je na ovoj razini sedam turnira u karijeri.

Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedan jedini break se dogodio u cijelom meču i napravio ga je Dodig kod vodstva 3-2 u prvom setu. Kroz cijeli drugi set nije bilo break gemova, a u tie-breaku je od početka Varillas bio u blagoj prednosti. Vodio je Peruanac i 5-4, ali je tada Dodig nanizao tri poena te je došao do konačnog slavlja i velike pobjede.

U Comu su ovog ljeta vladali hrvatski tenisači jer osim što je Dodig osvojio pojedinačni naslov turnir parova su osvojili Admir Kalender i Nino Serdarušić.