Matej Dodig je u Comu došao do velikog naslova! Mladi Hrvat je u finalu srušio Peruanca Varillasa 6-3, 7-6 i osvojio drugi Challenger turnir u karijeri
Sjajni Dodig osvojio je turnir u Comu! U finalu je pao Peruanac
Hrvatski tenisač Matej Dodig osvojio je ATP Challenger turnir na zemljanoj podlozi u talijanskom Comu, u finalnom je susretu bio bolji od 30-godišnjeg Peruanca Juana Pabla Varillasa sa 6-3, 7-6(5).
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Osvojio je time 21-godišnji Dodig, 254. tenisač na svijetu, drugi ATP Challenger turnir u karijeri. Dvadeset mjesta bolje plasirani Varillas osvojio je na ovoj razini sedam turnira u karijeri.
Jedan jedini break se dogodio u cijelom meču i napravio ga je Dodig kod vodstva 3-2 u prvom setu. Kroz cijeli drugi set nije bilo break gemova, a u tie-breaku je od početka Varillas bio u blagoj prednosti. Vodio je Peruanac i 5-4, ali je tada Dodig nanizao tri poena te je došao do konačnog slavlja i velike pobjede.
U Comu su ovog ljeta vladali hrvatski tenisači jer osim što je Dodig osvojio pojedinačni naslov turnir parova su osvojili Admir Kalender i Nino Serdarušić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+