Sjajni Dončić razbio Oklahomu, Mario Hezonja ubacio 12 poena

Mario Hezonja je u porazu svog New Yorka 112-128 protiv Toronta za 22 minute igre ubacio 12 koševa uz šut 6-8. Imao je pet skokova i jednu asistenciju.

Ante Žižić je za 14 minuta koliko je proveo na parketu uspio zabiti četiri poena uz šut 2-4, a imao je i četiri skoka. Njegov Cleveland je poražen od Chicaga 98-99.

Foto: John E. Sokolowski

Sjajan je bio mladi Slovenac Luka Dončić koji je u pobjedi Dallasa kod Oklahome Cityja 111-96 bio najefikasniji u svojoj momčadi s 22 koša, osam asistencija i šest skokova.

Nakon utakmice ga je pohvalio i iskusni suigrač J.J. Bare koji je utakmicu završio s 21 poenom.

- Luka je bio fantastičan. Odigrao je strašnu utakmicu. Radi sve! Završava akcije, pogađa trice, probija i polaže.

Luka Doncic goes for 22 PTS, 8 AST, 6 REB in the @dallasmavs home W!#MFFL 111#ThunderUp 96



JJ Barea: 21 PTS, 5 AST

Dennis Smith Jr: 10 PTS, 5 AST

Paul George: 20 PTS, 13 REB, 6 AST pic.twitter.com/AjvsKZGcpG