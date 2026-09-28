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Sjajni napadač Varaždina donio pobjedu Crnoj Gori u Armeniji

Piše HINA,
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Sjajni napadač Varaždina donio pobjedu Crnoj Gori u Armeniji
Varaždin i Istra sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Crnogorci su dva puta vodili, Armenci su se vraćali, no onda je u 89. minuti presudio igrač hrvatskog prvoligaša

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Crnogorska nogometna reprezentacija večeras je u Erevanu svladala domaćina Armeniju s 3-2 u utakmici skupine 2 Lige C UEFA Lige nacija. Crna Gora je povela autogolom Erika Pilojana u 20. minuti, no Artur Serobjan izjednačio je u 34. minuti. Četiri minute kasnije Nikola Krstović ponovno je doveo goste u vodstvo, ali je Eduard Spercjan izjednačio u 65. minuti. Pobjedu crnogorskoj momčadi osigurao je krilni napadač Varaždin Aleksa Latković u 89. minuti. U drugoj utakmici skupine Latvija i Cipar odigrali su 0-0 u Rigi.

Varaždin i Rudeš sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rudeš sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nakon dva kola Crna Gora drži vrh ljestvice sa šest bodova, Armenija je druga s tri boda, dok Cipar i Latvija imaju po jedan bod. U sljedećem kolu, 2. listopada, Crna Gora gostuje kod Latvije, a Armenija kod Cipra.

U skupini 2 Lige B, Gruzija je u Tbilisiju odigrala 0-0 s Ukrajinom, a domaćima je to bila prva utakmica nakon smjene dugogodišnjeg izbornika Willya Sagnola. Ukrajina vodi na ljestvici s četiri boda, dok je Gruzija treća s jednim bodom. Sjeverna Irska večeras igra protiv Mađarske u istoj skupini. Sjeverna Irska ima tri boda, a Mađarska još nije osvojila nijedan.

U sljedećem kolu, 2. listopada, Ukrajina dočekuje Sjevernu Irsku, a Gruzija gostuje kod Mađarske. 

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