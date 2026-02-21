Obavijesti

NOVI REKORD NA ZOI

Sjajni Norvežanin još jednom ispisao povijest s novim zlatom!

Piše HINA,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Stephanie Lecocq

Johannes Klaebo opet je ispisao povijest. Osvojio je zlato u klasičnoj utrci na 50 km i postao prvi u povijesti s pobjedama u svih šest disciplina skijaškog trčanja na OI. Ovo mu je 11. zlato koje je osvojio na ZOI

Admiral

Norvežanin Johannes Klaebo (29) osvojio je u subotu zlatnu medalju u klasičnoj utrci na 50 kilometara na Olimpijskim igrama u Teseru, ostvarivši povijesni podvig pobjedom u svih šest disciplina skijaškog trčanja na Igrama, što nikome dosad nije uspjelo.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Opening Ceremony, San Siro Stadium, Milan, Italy - 06 Feb 2026 Opening Ceremony Opening Ceremony
106
Foto: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

S 29 godina, Klaebo je osvojio svoj ukupno jedanaesti naslov u tri nastupa na Zimskim olimpijskim igrama (2018., 2022. i 2026.), pobijedivši u ovoj posljednjoj disciplini skijaškog trčanja ispred svojih sunarodnjaka Martina Nyengeta, koji je osvojio srebro s zaostatkom od 17,5 sekundi, i Emila Iversena, koji je osvojio broncu (+46,2 sek).

Cross-Country Skiing - Men's 50km Mass Start Classic
Foto: Stephanie Lecocq

Klaebo je slomio Nyengeta tek u zadnjem usponu 500 metara do cilja, a prilikom prolaska ciljem je, posve neubičajeno za njega, iscrpljen pao na snijeg. 

Hrvatski predstavnik Marko Skender ispao je iz utrke oko 30. kilometra, kada su ga vodeći pretekli za jedan krug. U tom trenutku je Skender bio 55. 

OSTALO

