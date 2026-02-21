Sjajni Norvežanin još jednom ispisao povijest s novim zlatom!

Norvežanin Johannes Klaebo (29) osvojio je u subotu zlatnu medalju u klasičnoj utrci na 50 kilometara na Olimpijskim igrama u Teseru, ostvarivši povijesni podvig pobjedom u svih šest disciplina skijaškog trčanja na Igrama, što nikome dosad nije uspjelo.

S 29 godina, Klaebo je osvojio svoj ukupno jedanaesti naslov u tri nastupa na Zimskim olimpijskim igrama (2018., 2022. i 2026.), pobijedivši u ovoj posljednjoj disciplini skijaškog trčanja ispred svojih sunarodnjaka Martina Nyengeta, koji je osvojio srebro s zaostatkom od 17,5 sekundi, i Emila Iversena, koji je osvojio broncu (+46,2 sek).

Foto: Stephanie Lecocq

Klaebo je slomio Nyengeta tek u zadnjem usponu 500 metara do cilja, a prilikom prolaska ciljem je, posve neubičajeno za njega, iscrpljen pao na snijeg.

Hrvatski predstavnik Marko Skender ispao je iz utrke oko 30. kilometra, kada su ga vodeći pretekli za jedan krug. U tom trenutku je Skender bio 55.