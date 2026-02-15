Sjajni Norvežanin opet oduševio i oborio rekord s novim zlatom

Johannes Klaebo je u nedjelju predvodio Norvešku do pobjede u skijaškom trčanju u muškoj štafeti 4×7,5 km u Val di Fiemmeu, osvojivši rekordnu devetu zlatnu medalju u karijeri na Zimskim olimpijskim igrama.

Dvadesetdevetogodišnjak je na ovim Igrama osvojio četiri zlatne medalje, a očekuje se da će osvojiti još dvije u muškom ekipnom sprintu u srijedu i utrci na 50 km klasično u subotu. Norveška štafetna ekipa, u kojoj su osim Klaeboa bili Emil Iversen, Martin Nyenget i Einar Hedegart, opravdala je status favorita i uvjerljivo pobijedila u štafetnoj utrci, ispred Francuske i Italije.

Petnaesterostruki svjetski prvak u petak je pobijedio u utrci na 10 km slobodno, što mu je bila osma zlatna medalja. S njom se izjednačio s rekorderima, trkačicom i trkačem Marit Bjoergen i Bjoernom Daehliejem, te biatloncem Oleom Einarom Bjoerndalenom, ali ih je danas sve ostavio iza sebe.

Nakon ove četvrte zlatne medalje, Klaebo može sanjati o "Grand Slamu" ili pobjedi u svih šest utrka na olimpijskom programu, što do sada nikome nije uspjelo. Klaebo je to već postigao na posljednjem Svjetskom prvenstvu, održanom u njegovom rodnom gradu Trondheimu prošle godine.

