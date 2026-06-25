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FOTO: SLAVLJE NA FONTANAMA

FOTO Pao nacionalni rekord na fontanama u Zagrebu! Rajindra Campbell dominirao na Hanžeku

Piše HINA,
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FOTO Pao nacionalni rekord na fontanama u Zagrebu! Rajindra Campbell dominirao na Hanžeku
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Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Campbell pokorio Zagreb! Jamajčanin hicem od 22,44 m uzeo Memorijal Ivana Ivančića i srušio osobni i nacionalni rekord

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Najbolji svjetski bacači kugle niti ove godine nisu razočarali na Memorijalu Ivana Ivančića kod Zagrebačkih fontana te su priredili natjecanje iznimno visoke kvalitete. Ovogodišnji pobjednik postao je Jamajčanin Rajindra Campbell koji je bacio kuglu 22,44 metra, dok su pehari za drugo i treće mjesto pripali Talijanu Leonardu Fabbriju s 22,21 i Novozelanđaninu Tomu Walshu s 21,42.

Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle
Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Rajindra Campbell, osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, prošli je mjesec na mitingu u Kini popravio osobni rekord, bacivši 22.34m, čime se automatski prometnuo i u jednog od favorita zagrebačkog natjecanja. U srijedu navečer taj je status i potvrdio, došao je do premijernog trijumfa u Zagrebu te dodao svoje ime na popis na kojem su Ryan Crouser sa šest pobjeda, Tom Walsh s pet i prošlogodišnji pobjednik Payton Otterdahl.

- Bilo je jako uzbudljivo, ovo mi je najbolja serija hitaca u karijeri. Sretan sam što sam uspio izboriti pobjedu nakon što je Fabbri bacio 22.21. Maknuo sam granice iz svojih misli, nastavio bacati i pretvorio to u sjajan rezultat - rekao je Campbell koji je s 22,44 postavio novi osobni i nacionalni rekord.

Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle
Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prije dvije godine je s hicem od 22,31 metra bio treći u Zagrebu.

- Jedna od najbolji stvari ovdje je to što se natječemo samo mi, sva pozornost i energija su usmjerene na nas i zato je ovo najbolje mjesto za pokazivanje vlastitog talenta. Sada je ponovno moj najbolji hitac karijere odavde, što znači da ću nastaviti dolaziti i, nadam se, popravljati svoje rezultate. Cilj do kraja karijere mi je nastaviti biti jači i brži, popraviti tehniku i nadam se da ću jednog dana biti svjetski rekorder - ambiciozno je dodao 30-godišnji Jamajčanin.

Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle
Zagreb: Memorijal Ivana Ivančića, muškarci, bacanje kugle | Foto: Igor Soban/PIXSELL

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