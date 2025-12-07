Sjajni Zubac s double-double učinkom, Matković ponovo ulazi u ritam nakon ozljede lista

Još jedna NBA noć je iza nas, a hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je 10 minuta utakmice za New Orleans Pelicanse protiv Brooklyn Netsa. Matković je u tom periodu skupio tri poena i napravio dva skoka. Njegovi Pelicansi poraženi su 119-101, a prvo ime utakmice bio je Netsov Michael Porter s 35 poena, devet skokova i tri asistencije.

Washington Wizardsi su u glavnom gradu SAD-a igrali s Atlanta Hawksima te izgubili 131-116. Bio im je to treći uzastopni poraz, a triple-double na susretu napravila je zvijezda Jalen Johnson s 30 poena, 12 skokova i 12 asistencija. Atlanta je upisala prvu pobjedu nakon tri poraza u nizu.

Cleveland Cavaliersi poraženi su kod kuće od Golden State Warriorsa 99-94. Nakon dva poraza u nizu klub iz San Francisca dobio je domaćine u Rocket Areni. Najefikasniji na susretu bio je bek Clevelanda Donovan Mitchell s 29 poena, četiri skoka i tri asistencije. Domaćinima je ovo bio treći poraz u posljednjih pet utakmica.

Detroit Pistonsi slavili su 124-112 protiv Milwaukee Bucksa u Little Caesars Areni. Prvo ime susreta bio je Pistonsov odlični Kevin Porter s 32 poena, četiri skoka i šest asistencija, ali treba pohvaliti i double-double učinak Bucksovog Cadea Cunninghama (23 poena, šest skokova i 12 asistencija).

Miami Heat je u Kaseya Centru izgubio od Sacramento Kingsa 127-111, a Dario Šarić nije ulazio u igru. Najefikasniji na utakmici bio je Zach LaVine s 42 poena, pet skokova i asistencijom. Kingsi su nakon četiri poraza zaredom ostvarili prvu pobjedu.

Minnesota Timberwolvesi pobijedili su 109-106 Los Angeles Clipperse hrvatskog košarkaša Ivice Zupca. Hrvatski centar imao je double-double učinak; postigao je 15 poena, imao 13 skokova i dvije asistencije. Clippersima je to bio sedmi poraz na zadnjih osam utakmica.

Dallas Mavericksi su slavili 122-109 protiv Houston Rocketsa u American Airlines Centru. Prvo ime utakmice bio je Anthony Davis s 29 poena, osam skokova i dvije asistencije. Kod Rocketsa dominirao je Kevin Durant s 27 poena, jednim skokom i tri asistencije.

