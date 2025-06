Sjećanje na Draženov odlazak: Kišna autocesta, prekinuti snovi i nasljeđe koje živi 32 godine...

Bio je 7. lipnja 1993. godine, dan koji je hrvatsku i svjetsku košarku zavio u crno. Dražen Petrović, košarkaški Mozart, jedan od najvećih europskih igrača svih vremena, izgubio je život u stravičnoj prometnoj nesreći u Njemačkoj. I više od tri desetljeća kasnije, sjećanje na njegovu genijalnost i prerani odlazak ne blijedi, a okolnosti tragedije i životi onih koji su je preživjeli i dalje intrigiraju javnost.

Kobno putovanje Autobahnom A9

Nakon kvalifikacijske utakmice hrvatske reprezentacije u Poljskoj, gdje je Hrvatska već osigurala nastup na Europskom prvenstvu, Dražen Petrović donio je sudbonosnu odluku. Umjesto da se s ostatkom momčadi vrati zrakoplovom iz Frankfurta u Zagreb, odlučio je put nastaviti automobilom. Naime, bio je željan vidjeti svoju tadašnju djevojku, njemačku manekenku i košarkašicu Klaru Szalantzy.

Tog kišnog poslijepodneva, oko 17.20, na autocesti A9 kod Denkendorfa, nedaleko od Ingolstadta, crveni Volkswagen Golf, kojim je upravljala Klara, kretao se prema Münchenu. Dražen je spavao na suvozačevom mjestu, nevezan. Na stražnjem sjedalu sjedila je Hilal Edebal, turska košarkašica i Klarina prijateljica, koju su povezli.

U suprotnom smjeru, kamion-tegljač je, pokušavajući izbjeći drugo vozilo, izgubio kontrolu, probio središnju ogradu i prepriječio se preko sva tri traka autoceste namijenjena za promet prema jugu. Vidljivost je bila izuzetno slaba zbog jake kiše. Golf, koji se prema kasnijim izvješćima kretao brzinom između 160 i 180 km/h, svom je silinom udario u kamion. Dražen Petrović je od siline udarca izletio iz automobila i preminuo na mjestu nesreće. Njegov zlatni sat zaustavio se na 5.20. Imao je samo 28 godina. Klara Szalantzy i Hilal Edebal zadobile su teške ozljede.

Istraga i izostanak kaznene odgovornosti

Njemačka policija provela je istragu o uzrocima nesreće. Utvrđeno je da je Klara Szalantzy vozila prebrzo s obzirom na uvjete na cesti. Policajac Binder, koji je bio na očevidu, izjavio je kasnije za medije:

- Činjenica je da je Klara vozila prebrzo. Bila je mlada vozačica, s malo iskustva, i u takvoj situaciji nije se baš mogla najbolje snaći.

Unatoč tome, Klara Szalantzy nikada nije kazneno odgovarala za Draženovu smrt. Prema njemačkom zakonu, da bi vozač bio proglašen krivim, potrebno je dokazati da se nesreća mogla izbjeći da je vozio sporije. U ovom slučaju, smatralo se da su okolnosti bile takve da se sudar nije mogao izbjeći čak ni pri manjoj brzini, pa Klara nije sudski procesuirana.

Životi obilježeni tragedijom: Sudbine Klare Szalantzy i Hilal Edebal

Hilal Edebal: Borba s posljedicama i sjenom prošlosti

Hilal Edebal, tada 23-godišnja perspektivna košarkašica turske reprezentacije i studentica na američkom sveučilištu Niagara, pretrpjela je teške ozljede glave, prijelome ruke i kuka. Provela je osam tjedana u komi, a posljedice nesreće trajno su joj promijenile život. Njezina košarkaška karijera naglo je završila, a stipendija na Niagari poništena. Suočila se s dugotrajnom fizičkom i mentalnom rehabilitacijom, teškom amnezijom zbog koje se dugo nije sjećala ni same nesreće, a kasnije je imala velikih problema s pamćenjem što joj je otežavalo pronalazak i zadržavanje posla.

- Sve je bilo savršeno u mom životu do tog dana i fatalne nesreće - izjavila je Edebal godinama kasnije za New York Daily News.

Progonila su je pitanja:

- Zašto je Petrović, čovjek takvog statusa i bogatstva, morao putovati iz Njemačke za Zagreb baš automobilom, ne avionom? Zašto sam ja morala baš tada biti u Njemačkoj umjesto u SAD-u? Zašto sam morala izgubiti karijeru, a Dražen život, dok je vozačica uskoro mogla nastaviti svoju košarkašku i karijeru modela?

U najtežim trenucima, priznala je, pomišljala je i na samoubojstvo, želeći se "probuditi iz sna". Edebal je izjavila kako smatra da Klara Szalantzy snosi dio krivnje zbog prebrze vožnje.

Klara Szalantzy: Šutnja i novi život nakon Dražena

Klara Szalantzy, mađarska manekenka i košarkašica rođena u Rumunjskoj, provela je tjedan dana u bolnici nakon nesreće, zadobivši lakše tjelesne ozljede, uključujući mali ožiljak iznad lijevog oka. Njezina veza s Draženom trajala je tek nekoliko mjeseci. Prema sjećanjima Draženovih prijatelja, bila je njegova velika obožavateljica prije nego što su se upoznali.

Nakon nesreće, Klara se vratila manekenstvu i košarci. O samoj tragediji nikada nije javno govorila. Tri godine kasnije upoznala je njemačku nogometnu legendu Olivera Bierhoffa, za kojeg se udala 2001. S njim je dobila kćer 2007., no 2010. godine doživjela je osobne tragedije, gubitak djeteta u osmom mjesecu trudnoće i smrt brata.

Hilal Edebal se sjeća da ju je Klara posjetila u bolnici i nekoliko puta nakon toga, no onda je nestala iz njezinog života. Navodno je Klara nakon nesreće primala i prijetnje smrću od Draženovih obožavatelja. Pojavila se i na Europskom prvenstvu u košarci 1993., svega nekoliko tjedana nakon Draženove smrti, no kada je primijetila da je privukla pažnju, sakrila je lice i napustila dvoranu.

Odjeci tragedije i sjećanja suvremenika

Draženova smrt potresla je Hrvatsku, koja je tada prolazila kroz teške dane Domovinskog rata. Njegova pogibija bila je nacionalna tragedija. Generalni menadžer New Jersey Netsa, Willis Reed, na komemoraciji je kroz suze izjavio:

- Za mene je to kao da sam izgubio sina.

Legendarni trener Chuck Daly bio je vidno slomljen, govoreći kako nas ovakvi događaji podsjećaju "koliko je život dragocjen".

Njegov brat, Aleksandar Petrović, često govori o Draženovoj ostavštini koja nadilazi sportske uspjehe, ističući kako je Dražen bio taj koji je srušio barijere za europske igrače u NBA ligi.

Njegova majka, Biserka Petrović, neumorno čuva uspomenu na sina kroz muzej i brojne inicijative, često ističući njegovu nevjerojatnu radnu etiku i pobjednički mentalitet:

- Živio je za košarku, svaki dan je želio biti bolji. Taj njegov plamen i danas gori u srcima mnogih.

Otac Jole Petrović, iako tiši u javnim istupima, s neizmjernom tugom, ali i ponosom, govorio je o Draženovoj skromnosti unatoč svjetskoj slavi i o tome koliko je volio svoj Šibenik i Hrvatsku.

Dino Rađa, Draženov suigrač i prijatelj, prisjetio se posljednjih dana provedenih s Draženom u Poljskoj, njihove posljednje svađe na nevažnoj utakmici i pomirenja prije Draženovog kobnog puta.

- I naravno da se pri kraju utakmice, koju smo izgubili, nas dvojica posvađamo zbog gluposti. Tko kome nije dodao, tko nije zagradio. On meni mater, ja njemu i nema više tona. I onda sutradan taj nesretni put. Ranom zorom sjedimo on, ja i Stojko za istim stolom i pijemo kavu. Kaže on Stojku da mi kaže da sam idiot, a ja opet isto tako preko Stojka njemu. Nema veze što igraš, važno ili ne, uvijek si morao biti na 100 posto. Zato i je bio veliki vođa. Mi smo se vraćali iz Varšave prema Frankfurtu, a Dražen je tamo prešao u automobil kojim je s djevojkom dalje nastavio put. Nevjerojatno je da je u tom trenutku naš zrakoplov preletio to mjesto i pilot je objavio da se moramo vezati zbog turbulencija, a ispod nas su bili crni oblaci. Nevjerojatno, ali to je život. Bio sam u krevetu kad mi je Mirko Novosel javio da je Dražen poginuo. Nevjerojatno je kako se neke stvari urežu u pamćenje...

"Dražen": Filmska počast košarkaškom velikanu

Duh Dražena Petrovića i snaga sjećanja na njega posebno su došli do izražaja u rujnu 2024. u Areni Zagreb. Tijekom memorijalne utakmice njemu u čast, prikazan je hologram Dražena Petrovića kreiran umjetnom inteligencijom. Prizor Dražena kako vodi loptu i obraća se publici ostavio je više od 15.000 gledatelja bez daha i mnoge ganuo do suza. Cijela dvorana pjevala je "Za dobra stara vremena", a emotivni naboj pokazao je koliko je Dražen i dalje prisutan u kolektivnoj svijesti i srcima navijača, premošćujući generacije.

Više od tri desetljeća nakon njegove smrti i u povodu 60. obljetnice rođenja, Draženov život i karijera pretočeni su u biografski film jednostavno nazvan "Dražen". Režiju potpisuje Danilo Šerbedžija, a scenarij Ivan Turković-Krnjak. U ulozi Dražena Petrovića našao se Domagoj Nižić, dok Biserku Petrović glumi Zrinka Cvitešić, Acu Petrovića Pavle Matuško, a Mirka Novosela glazbenik Mile Kekin.

Film, koji prati Draženov put od šibenskih početaka do NBA zvijezda i tragičnog kraja, premijerno je prikazan u listopadu 2024. godine, povodom 60. obljetnice njegova rođenja. Nakon uspješnog prikazivanja u hrvatskim kinima, film je postao dostupan i na Netflixu od veljače 2025., omogućivši široj svjetskoj publici da se upozna s pričom o košarkaškom Mozartu. Film je dobio pozitivne kritike, a posebno je istaknuto kako uspijeva prikazati ne samo sportsku veličinu, već i ljudsku stranu Dražena Petrovića.

Neizbrisiv trag

Dražen Petrović ostavio je neizbrisiv trag u svjetskoj košarci. Njegova strast, radna etika i nevjerojatan talent inspiracija su generacijama sportaša. Iako je njegov život tragično prekinut na kišnoj njemačkoj autocesti, sjećanje na košarkaškog Mozarta i dalje živi kroz njegove legendarne utakmice, nagrade, sportske dvorane koje nose njegovo ime te, naposljetku, kroz film koji slavi njegov prerano ugašen život. Njegova smrt ostaje bolan podsjetnik na krhkost života, ali i na snagu duha koja nadilazi vrijeme. Život leti, kapetane...

