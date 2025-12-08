Sjećate li ga se? Ima nadimak po superjunaku, skandalozno ljubi, a još uvijek zabija golčine

Brazilski nogometaš Hulk, pravim imenom Givanildo Vieira de Souza (39), godinama je poznat po udarcu koji 'lomi kosti', a iako mu je skoro okruglih 40 godina, njegova ljevica i dalje sije strah. Dokazao je to još jednom u dresu Atlético Mineira, a snimka njegovog slobodnjaka postala je viralni hit na društvenim mrežama., gdje se fanovi dive njegovoj snazi i pitaju se je li uopće ljudsko biće.

Gol je pao u 32. minuti utakmice posljednjeg kola brazilske Série A između Atlética i Vasco da Game. Hulk je namjestio loptu na gotovo 30 metara od gola i ispalio projektil koji je završio u mreži, na opće oduševljenje navijača.

Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Bio je to drugi gol u uvjerljivoj pobjedi njegove momčadi 5-0, kojom su osigurali nastup u Copa Sudamericana iduće sezone. Zanimljivo, samo minutu prije gola, Vasco da Gama je ostao s igračem manje, što je Hulku dodatno otvorilo prostor da pokaže svoju moć. Hulkov gol možete pogledati klikom OVDJE.

Buran život izvan terena

Nadimak Hulk dobio je još kao dječak od oca, koji je bio veliki obožavatelj stripovskog junaka, a Givanildo ga je fizičkom građom podsjećao na Zelenog diva

Osim po razornom udarcu, Hulk je u medijima često prisutan i zbog kontroverznog privatnog života. Nakon 12 godina braka s Iran Angelo de Souza, s kojom ima troje djece, razveo se 2019. godine. Samo nekoliko mjeseci kasnije, na zaprepaštenje javnosti, ušao je u vezu s njezinom nećakinjom, Camilom Angelo.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS

Hulk je kasnije oženio Camilu, a par je u međuvremenu dobio i kćer. Cijela situacija izazvala je medijsku buru i trajni raskol u obitelji, a njegova bivša supruga javno ga je optužila za izdaju, tvrdeći kako je njezinu nećakinju tretirala kao vlastitu kćer. Nogometaš se branio tvrdnjama da nikada nije bio sretan u prvom braku te da je s Camilom pronašao pravu ljubav.

