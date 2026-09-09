Sjećate se Bernieja i Slavice? F1 mogul i Hrvatica razveli su se u 58 sekundi: 'Što imam od njega'

Nekadašnji apsolutni vladar Formule 1, 95-godišnji Bernie Ecclestone, ponovno je dospio u središte medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog oktanskog cirkusa, već zbog problema sa zakonom. Nakon što je nedavno zaustavljen u Portugalu zbog neregistrirane sačmarice u privatnom zrakoplovu, ponovno se rasplamsao interes za njegov buran život, a pogotovo za brak s Hrvaticom Slavicom, ženom koja je od siromašne djevojke iz Rijeke postala jedna od najbogatijih na svijetu. Njihova priča, obilježena ogromnom strašću, nevjerojatnim bogatstvom, navodnim nasiljem i najbržim razvodom u povijesti, i danas intrigira javnost.

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Susret koji je promijenio sve

Sve je počelo 1982. godine na Velikoj nagradi Italije u Monzi. Slavica Radić, tada 23-godišnja manekenka visoka 188 centimetara, radila je kao hostesa za sponzora utrke. Bernie, 28 godina stariji i gotovo 30 centimetara niži šef Formule 1, ugledao ju je i odmah izgubio glavu. Njihov prvi susret bio je, u najmanju ruku, vatren. Smatrajući da ženama nije mjesto u boksu, Bernie joj je navodno naredio da se makne, na što mu je ona drsko odbrusila da nema šanse.

- Udarit ću te ako mi se približiš - navodno mu je rekla, ne znajući s kim razgovara.

Njezin prkos nije ga naljutio, već fascinirao. Pozvao ju je u svoj luksuzni "Moto-hotel", pokretni ured u autobusu. Komunikacija je bila otežana jer ona nije znala engleski, a on talijanski. Ipak, kemija je bila neupitna. Slavica mu je na odlasku ostavila pogrešan broj telefona, no uporni Bernie, koji je tada bio u 17-godišnjoj vezi s Tuanom Tan, okrenuo je "pola svijeta" da pronađe pravi broj. Uskoro su započeli vezu, a vjenčali su se 1985. godine.

Dubrovnik: Bernie Ecclestone u društvu sadašnje i bivše supruge otišao u restoran na ve?eru | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Život u zlatnom kavezu

Brak im je donio dvije kćeri, Tamaru i Petru, te život o kakvom mnogi mogu samo sanjati. Živjeli su u Londonu, prvo u neboderu s pogledom na Hyde Park, a zatim u klasičnoj engleskoj dvokatnici na prestižnom Chelsea Squareu. Ljetovali su na Sardiniji i na Jadranu na svojoj 58-metarskoj jahti "Petara", a zime provodili u Gstaadu. Družili su se s jet-setom, od pjevača Simona Le Bona do britanske princeze Sare Ferguson.

Ipak, iza blještave fasade skrivala se drugačija stvarnost. Slavica se kasnije žalila na Berniejevu škrtost, tvrdeći da je milijarder živio kao siromah. Volio je jesti samo jaja i tost, kupovao je na rasprodajama i u kući nije držao skupa vina. Njega, pak, nisu smetali komentari na račun razlike u visini. Jednom je slavno izjavio da su iste visine kada on stane na svoj novčanik. No, puno veći problem bila je njegova opsjednutost poslom.

- Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute biti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima - požalila se Slavica.

Od ljubavi do slavnih 58 sekundi

Idila se s godinama počela raspadati, a u javnost su dospjele priče o Slavičinom teškom temperamentu i navodnim nasilnim ispadima. Bernie se navodno prijateljima žalio da ona viče, gađa ga tanjurima i da se ponekad mora skrivati od nje. Njegov prijatelj Ron Shaw otkrio je kako je Bernie jednom došao na posao s masnicom ispod oka, objašnjavajući da ga je Slavica "kaznila" jer se u javnosti pojavio s mladom manekenkom.

Svjedoci, uključujući i tadašnjeg dečka njihove kćeri Tamare, Johna Kettermana, opisali su incident u automobilu kada je Slavica, vičući na Bernieja da vozi prebrzo, zgrabila njegovu glavu i udarila je o prozor. Bernie je navodno sve to tolerirao zbog kćeri.

Kap koja je prelila čašu bio je njezin 50. rođendan. Godine 2008., dok se Bernie spremao za put u Brazil, rekla mu je da je možda neće biti kad se vrati. Odselila se iz njihovog doma vrijednog deset milijuna funti i unajmila odvjetnika. Brakorazvodna parnica u ožujku 2009. godine postala je legendarna - trajala je svega 58 sekundi. Sudac je samo pročitao rješenje, a Slavica je iz sudnice izašla bogatija za više od milijardu dolara u novcu, dionicama i nekretninama.

Foto: Zeljko Lukunic/24sata

Novi počeci i stari problemi

Nakon razvoda, oboje su krenuli dalje. Slavica uživa u bogatstvu, a Bernie se 2012. oženio Fabianom Flosi, s kojom je u 90. godini dobio sina Acea. Ipak, čini se da ga nevolje prate. Nedavni incident u Portugalu, kada je zaustavljen sa sačmaricom za koju nije imao potrebne dokumente, nije mu prvi takav prekršaj. Godine 2022. uhićen je u Brazilu jer je u prtljagu imao neprijavljeni pištolj.

- Imao sam pušku koju sam nosio iz Švicarske u Portugal za natjecanje u gađanju glinenih golubova. Jednostavno je tako - objasnio je medijima nakon portugalskog incidenta, negirajući da je bio formalno uhićen.

Dodao je kako nikada ne putuje s dokumentima i da je cijela situacija bila "neprestana gnjavaža". Čini se da Bernie Ecclestone, čak i u dubokoj starosti, živi po svojim pravilima, bez obzira na to što kaže zakon ili što su o njemu mislile njegove supruge.

*uz korištenje AI-a

