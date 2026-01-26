Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: NOVA GENERACIJA

Sjećate se Federerovih blizanki? Evo kako djevojke sad izgledaju

Federerove blizanke i Hewittov sin zajedno na Australian Openu! Nova generacija teniskih nasljednika osvaja tribine, dok Roger i Mirka slave ljubav koja je sve promijenila
London: K?eri Rogera Federera plakale su na kraju Wimbledona
Dok su se na terenima Melbourne Parka odvijale žestoke bitke ovogodišnjeg Australian Opena, jedna scena s tribina Rod Laver Arene privukla je gotovo jednaku pažnju kao i sami mečevi. U loži, opušteno razgovarajući i smijući se, sjedili su potomci dviju teniskih legendi. | Foto: JONATHAN BRADY
1/38
Dok su se na terenima Melbourne Parka odvijale žestoke bitke ovogodišnjeg Australian Opena, jedna scena s tribina Rod Laver Arene privukla je gotovo jednaku pažnju kao i sami mečevi. U loži, opušteno razgovarajući i smijući se, sjedili su potomci dviju teniskih legendi. | Foto: JONATHAN BRADY
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026