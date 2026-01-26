Sjećate se Federerovih blizanki? Evo kako djevojke sad izgledaju

Federer je kasnije priznao da ga je Mirka odmah privukla, no bio je previše sramežljiv da napravi prvi korak. U pomoć mu je priskočio jedan od švicarskih hrvača, koji ga je ohrabrio da je napokon poljubi. Prvi poljubac dogodio se posljednjeg dana Igara i označio je početak jedne od najstabilnijih sportskih ljubavnih priča. Mirka se, kako je Roger jednom ispričao, našalila na račun njegove mladosti. | Foto: Mike Egerton