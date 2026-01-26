Sjećate se Federerovih blizanki? Evo kako djevojke sad izgledaju

Federerove blizanke i Hewittov sin zajedno na Australian Openu! Nova generacija teniskih nasljednika osvaja tribine, dok Roger i Mirka slave ljubav koja je sve promijenila
Dok su se na terenima Melbourne Parka odvijale žestoke bitke ovogodišnjeg Australian Opena, jedna scena s tribina Rod Laver Arene privukla je gotovo jednaku pažnju kao i sami mečevi. U loži, opušteno razgovarajući i smijući se, sjedili su potomci dviju teniskih legendi.
| Foto: JONATHAN BRADY
Dok su se na terenima Melbourne Parka odvijale žestoke bitke ovogodišnjeg Australian Opena, jedna scena s tribina Rod Laver Arene privukla je gotovo jednaku pažnju kao i sami mečevi. U loži, opušteno razgovarajući i smijući se, sjedili su potomci dviju teniskih legendi. |
Foto: JONATHAN BRADY
Dok su se na terenima Melbourne Parka odvijale žestoke bitke ovogodišnjeg Australian Opena, jedna scena s tribina Rod Laver Arene privukla je gotovo jednaku pažnju kao i sami mečevi. U loži, opušteno razgovarajući i smijući se, sjedili su potomci dviju teniskih legendi.
| Foto: JONATHAN BRADY
Blizanke Myla i Charlene Federer (16), kćeri Rogera Federera (44), pratile su meč uz Cruza Hewitta (17), sina australske ikone Lleytona Hewitta (44). Taj trenutak, koji su australski mediji opisali kao "simpatičnost na najjače", nije bio samo slučajan susret, već simbol prijateljstva koje povezuje dvije obitelji i najava nove generacije koja odrasta u sjeni slavnih očeva.
| Foto: Profimedia
Iako je Roger Federer svoju profesionalnu karijeru zaključio 2022., njegova prisutnost u svijetu tenisa i dalje je snažna, no danas je u prvom planu njegova uloga supruga i oca. Priča o obitelji Federer priča je o ljubavi, nevjerojatnoj podršci i odanosti koja je započela daleko od bljeskova fotoaparata, na jednom sportskom događaju koji im je zauvijek promijenio život.
| Foto: Profimedia
Foto Jonathan Brady/Press Association/PIXSELL
Roger Federer i Lleyton Hewitt tijekom karijere bili veliki rivali na terenu, odigravši 27 međusobnih mečeva, izvan njega razvili su čvrsto prijateljstvo. Njihov odnos datira još iz juniorskih dana, kada su se prvi put susreli kao petnaestogodišnjaci. To prijateljstvo prenijelo se i na njihove obitelji, koje su godinama zajedno provodile vrijeme na turnirima diljem svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo zato, prizor u kojem Cruz Hewitt sjedi uz Mylu i Charlene djelovao je posve prirodno. Prema izvorima bliskim obiteljima, Cruz je oduvijek imao ulogu "starijeg brata" Federerovim blizankama, ali i njihovoj mlađoj braći, Leu i Lennyju (11). Njihove majke, Bec Hewitt (42) i Mirka Federer (47), također su vrlo bliske, što je dodatno učvrstilo obiteljske veze.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram
Prije nego što je postao globalni sportski fenomen s 20 Grand Slam naslova, Roger Federer bio je sramežljivi 18-godišnjak bez ijedne osvojene titule. Njegov životni put nepovratno se promijenio na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine. Ondje je, u olimpijskom selu, upoznao tri godine stariju sunarodnjakinju i kolegicu tenisačicu, Miroslavu "Mirku" Vavrinec.
| Foto: Instagram
Foto TINGSHU WANG/REUTERS
Federer je kasnije priznao da ga je Mirka odmah privukla, no bio je previše sramežljiv da napravi prvi korak. U pomoć mu je priskočio jedan od švicarskih hrvača, koji ga je ohrabrio da je napokon poljubi. Prvi poljubac dogodio se posljednjeg dana Igara i označio je početak jedne od najstabilnijih sportskih ljubavnih priča. Mirka se, kako je Roger jednom ispričao, našalila na račun njegove mladosti.
| Foto: Mike Egerton
Foto Daniel Leal-Olivas/POOL
- Tako si mlad - rekla mu je nakon poljupca. - Pa, imam skoro 18 i pol - pokušao se obraniti, dodajući si pola godine kako bi zvučao starije.
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Foto Adam Davy
Mirka, i sama talentirana tenisačica s najboljim renkingom na 76. mjestu WTA ljestvice, morala je prekinuti karijeru samo dvije godine kasnije zbog kronične ozljede stopala. No, to nije bio kraj njezina puta u tenisu. Postala je ključna figura u Rogerovom timu, njegova menadžerica za odnose s javnošću i, što je najvažnije, njegova najveća podrška. Vjenčali su se 11. travnja 2009. na intimnoj ceremoniji u Baselu.
| Foto: Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto Adam Davy
Mnogi analitičari i sam Federer ističu da bez Mirkine podrške njegova karijera ne bi bila ni približno tako duga i uspješna. Ona je bila ta koja je preuzela organizaciju putovanja, medijske obveze i obiteljski život, dopuštajući mu da se u potpunosti posveti igri. Roger je u svom oproštajnom govoru posebno zahvalio supruzi.
| Foto: Daniel Leal-Olivas/POOL
Foto Adam Davy
- Podržavala me prije mog prvog naslova i bila uz mene kroz sve 24 godine karijere - rekao je tada.
| Foto: John Walton
Foto Mike Egerton
Mirka je pratila gotovo svaki njegov važan meč, često putujući i tijekom trudnoća. Njezina smirena prisutnost u loži postala je zaštitni znak njegovih nastupa. Na ovogodišnjem Australian Openu, dok je bodrila supruga tijekom ekshibicijskog meča, na ruci je nosila rijedak Rolexov sat čija se vrijednost procjenjuje na više od 600.000 eura, decentan detalj koji svjedoči o životu koji su zajedno izgradili.
| Foto: Edgar Su
Foto Mike Egerton
Ubrzo nakon vjenčanja, 23. srpnja 2009., par je dobio jednojajčane blizanke, Mylu Rose i Charlene Rivu. Pet godina kasnije, 6. svibnja 2014., obitelj se udvostručila dolaskom još jednog para blizanaca, sinova Lea i Lennyja. Dolazak djece potpuno je promijenio Federerovu perspektivu.
| Foto: Gareth Fuller
Foto Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
- Djevojčice su rođene i od tog trenutka, 2010. i 2011., nisam osvojio nijedan Grand Slam. Sjećam se mijenjanja pelena, kupanja i jednostavno bivanja tatom. A onda, kad su se rodili dječaci, to je tek poljuljalo brod. Ići na put s četvero djece svaki tjedan bilo je, najblaže rečeno, teško. Od dominatora sam postao izazivač. I svidjela mi se i ta uloga. Ostao sam gladan uspjeha - ispričao je jednom prilikom.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Steven Paston
Za njega nikada nije postojala opcija da putuje sam. Njegov stav bio je jasan.
| Foto: Gero Breloer/DPA
Foto Mike Egerton
- Nikad ne bih išao na put bez svoje djece. Radije bih se umirovio. Da nije bilo tako, morao bih se povući deset godina ranije - izjavio je za Today.
| Foto: Momo-Shae/PRESS ASSOCIATION
Foto Marc Aspland/The Times/NEWS SYND
Koliko je obiteljski život bio isprepleten s njegovom karijerom, svjedoči i simpatična anegdota koju je podijelio. Nakon jedne od pobjeda na Australian Openu, vratio se kući u zoru i zatekao djecu kako se igraju s pobjedničkim trofejem.
| Foto: Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto Richard Pelham/NEWS SYNDICATION
- Došao sam kući, sunce je već izlazilo, a djeca su se tek probudila. U dnevnoj sobi bio sam s trofejem, a oni su došli i potrpali sve svoje igračke u njega - ispričao je kroz smijeh.
| Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION
Foto Richard Pelham/NEWS SYNDICATION
Unatoč tome što su odrasli okruženi teniskim terenima, Roger i Mirka nikada nisu vršili pritisak na djecu da krenu njihovim stopama.
| Foto: Paul Edwards/NEWS SYNDICATION
- Djevojke nikada nisu bile strastvene oko tenisa i laknulo mi je zbog toga. Dječaci vole nogomet. Leo počinje pokazivati interes da se ozbiljnije bavi tenisom, dok je Lenny puno kreativniji, voli crtati i čitati - otkrio je Federer.
| Foto: Press Association/PRESS ASSOCIAT
Nakon umirovljenja, konačno uživa u malim stvarima koje su mu tijekom karijere nedostajale. Pomaže im oko domaće zadaće i provodi s njima neprekinuto vrijeme. Njegova priča, od olimpijskog poljupca do obiteljskog čovjeka okruženog s četvero djece, dokaz je da se iza najvećih sportskih uspjeha često krije još veća snaga obitelji. A dok nova generacija Federera i Hewitta prijateljski čavrlja na tribinama, teniski svijet može biti miran: nasljeđe legendi živi i dalje.
| Foto: Elena Leoni / IPA