Sjećate se njega? Kao juniora ga je Dinamo 'oteo' Hajduku, a sada je otišao u Luksemburg!

Marko Brkljača (21) bio je jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Kao Hajdukov junior je prešao u Dinamo, ali karijera se nije nastavila razvijati željenim putem. Sada je potpisao za klub iz Luksemburga.

Radi se o Victoriji Sport, koja je trenutačno 12. od 16 klubova u Luksemburgu. Brkljača je seniorsku karijeru gradio kroz Sloveniju i Hrvatsku i to za Aluminij, Jarun i Primorje.

Prošle jeseni otišao je u Grčku, ali nakon 15 odigranih utakmica suradnja se nije nastavila pa je Brkljača potpisao za Victoriju Rosport.