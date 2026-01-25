Obavijesti

MARKO BRKLJAČA

Sjećate se njega? Kao juniora ga je Dinamo 'oteo' Hajduku, a sada je otišao u Luksemburg!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Rovinj: Prijateljska nogometna utakmica u sklopu priprema, GNK Dinamo - Triglav | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prošle jeseni otišao je u Grčku, ali nakon 15 odigranih utakmica suradnja se nije nastavila pa je Brkljača potpisao za Victoriju Rosport

Marko Brkljača (21) bio je jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Kao Hajdukov junior je prešao u Dinamo, ali karijera se nije nastavila razvijati željenim putem. Sada je potpisao za klub iz Luksemburga. 

Radi se o Victoriji Sport, koja je trenutačno 12. od 16 klubova u Luksemburgu. Brkljača je seniorsku karijeru gradio kroz Sloveniju i Hrvatsku i to za Aluminij, Jarun i Primorje. 

Prošle jeseni otišao je u Grčku, ali nakon 15 odigranih utakmica suradnja se nije nastavila pa je Brkljača potpisao za Victoriju Rosport. 

