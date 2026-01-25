Prošle jeseni otišao je u Grčku, ali nakon 15 odigranih utakmica suradnja se nije nastavila pa je Brkljača potpisao za Victoriju Rosport
MARKO BRKLJAČA
Sjećate se njega? Kao juniora ga je Dinamo 'oteo' Hajduku, a sada je otišao u Luksemburg!
Čitanje članka: < 1 min
Marko Brkljača (21) bio je jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Kao Hajdukov junior je prešao u Dinamo, ali karijera se nije nastavila razvijati željenim putem. Sada je potpisao za klub iz Luksemburga.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Radi se o Victoriji Sport, koja je trenutačno 12. od 16 klubova u Luksemburgu. Brkljača je seniorsku karijeru gradio kroz Sloveniju i Hrvatsku i to za Aluminij, Jarun i Primorje.
Prošle jeseni otišao je u Grčku, ali nakon 15 odigranih utakmica suradnja se nije nastavila pa je Brkljača potpisao za Victoriju Rosport.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku