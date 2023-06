Sjetite se bronce u Katru kroz Jergovićeve kolumne za 24sata: Neke fraze su nam ušle u jezik

Miljenko Jergović svakodnevno je za 24sata bilježio što se događa na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Naravo, na potpuno drugačiji način. U tridesetak kratkih tekstova pred nama se odvija i povijest trenutka ali i povijest nogometa. Izvršni direktor 24sata, Goran Gavranović, objasnio je kako je došlo do ideje, suradnje pa na kraju i do izdavanja knjige koja je predstavljena u Hrvatskom državnom arhivu.

POGLEDAJTE VIDEO

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Jergović zna jako puno o nogometu, a ima veliku ljubav prema novini. Šteta je bilo to ne potaknuti, ali na način da to ne bude tekst za jedan dan. Davno smo zajedno radili u jednom tjedniku, taman je bilo SP 2006. u Njemačkoj. Predložio sam mu da napiše rječnik Ćirinih nogometnih pojmovam kao što su galvanizacija itd... To je bila mala lekcija životnih aforizama. Kad je počelo SP u Katru pitao sam ga bi li pisao. Želio je pisati kratke kolumne, ali uspjelo mu je jednom. Neke fraze iz knjige su ušle u redakcijski jezik. Primjerice, napisao je da je Marko Livaja "bijelo janje među modrim vukovima" i od tada je kod nas u redakciji Livaja "bijelo janje" - objasnio je Goran Gavranović.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na promociji je bio i Boris Dežulović, pisac i novinar.

- Nogomet nema sreće na filmu. Nema nekog velikog filma o nogometu, za razliku od, primjerice, boksa, o kojem su napravljeni vrhunski filmovi. Bijeg u pobjedu nije vrhunski film. Sylvester Stallone koji brani penal je zezancija. No nogomet ima tekstove. Knjige. Velika imena iz svijeta književnosti pisale su o nogometu. Meni na pamet prvo pada talijanski pjesnik Umberto Seba, koji je s 50 godina postao žestoki navijač Triestine.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Do tada je smatrao da je to primitivna stvar za budale. Kćer ga je kao 50-godišnjaka odvela na utakmicu Triestine protiv Amrbosiane, današnjeg Intera. Završilo je 0-0, a Saba se zaljubio u nogomet. Postao je fanatični navijač. Toliko ga je oduševio nogomet da je napisao pet pjesama o nogometu. U jednoj pjesmi kaže "I vas igrače Triestine voli pjesnik drugačiji od ostalih". I on je doista bio na tribini bio drugačiji od ostalih, baš kao što je i Miljenko Jergović drugačiji od ostalih - slikovito je objasnio Boris Dežulović.

Uz Gorana Gavranovića, Borisa Dežulovića i, naravno, Miljenka Jergovića, o knjizi i Jergoviću pričao je i kolega Aleksandar Holiga s Telesporta.