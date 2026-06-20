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Škabrnja će donacijom pomoći u izgradnji stadiona u Vukovaru

Piše 24sata,
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Škabrnja će donacijom pomoći u izgradnji stadiona u Vukovaru
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Foto: Grad Vukovar

Škabrnja je dirnula Hrvatsku simboličnom donacijom za stadion u Vukovaru, šaljući snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i sjećanja na dvije ratom ranjene sudbine

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Općina Škabrnja uključila se u donatorsku kampanju 'I ti si Vukovar' te donirala sredstva za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru. Riječ je o simboličnoj donaciji koja, zbog povijesne povezanosti Vukovara i Škabrnje, nosi snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i međusobne potpore.

Donatorska kampanja 'I ti si Vukovar' pokrenuta je s ciljem uključivanja građana, institucija, udruga, poduzetnika i prijatelja Vukovara u projekt izgradnje novog stadiona, koji će služiti razvoju sporta, mladih sportaša i lokalne zajednice. Podrška Općine Škabrnja u tom kontekstu ima posebno značenje jer povezuje dva mjesta čija su imena duboko upisana u hrvatsku povijest.

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Načelnik Općine Škabrnja Ivan Škara istaknuo je kako donacija, iako simbolična, za Škabrnju ima vrijednost koja daleko nadilazi sam iznos.

- Naša donacija je simbolična, ali njezino značenje daleko nadilazi materijalnu vrijednost. Ona povezuje Vukovar i Škabrnju, dva mjesta koja su istoga dana u Domovinskom ratu doživjela tešku tragediju i stradanje, ali su se izdigla iz pepela te zauzela posebno mjesto u srcima svih Hrvata, poručio je Škara.

Foto: Grad Vukovar

Dodao je kako su Vukovar i Škabrnja mjesta trajnog sjećanja, ali i mjesta koja danas nastavljaju graditi život, razvoj i budućnost.

- Izgubljene živote ne možemo vratiti, a bol i sjećanje na žrtvu ostat će trajno utkane u naše obitelji i naš narod. Ono što možemo jest graditi život, razvoj i budućnost u Vukovaru i Škabrnji. Zato je ova skromna donacija izraz zajedništva, poštovanja i međusobne potpore, istaknuo je.

Foto: Grad Vukovar

Iz Općine Škabrnja poručuju kako se ovom donacijom želi dati podrška projektu koji je usmjeren prema budućnosti Vukovara, ali i poslati poruka trajne povezanosti dvaju mjesta koja su u Domovinskom ratu podnijela veliku žrtvu.

- Vukovar i Škabrnja simboli su hrvatske žrtve, stradanja, otpora i pobjede. Upravo zato ova donacija za nas ima posebnu vrijednost te predstavlja poruku zajedništva, solidarnosti i trajne povezanosti dvaju mjesta čija je sudbina neraskidivo povezana u hrvatskoj povijesti, zaključio je načelnik.

Foto: Grad Vukovar

Izgradnja Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru jedan je od projekata kojim se želi dodatno ulagati u sportsku infrastrukturu, stvarati bolje uvjete za djecu i mlade sportaše te otvoriti novi prostor okupljanja za lokalnu zajednicu. Uključivanjem Škabrnje u donatorsku kampanju dodatno je naglašena vrijednost projekta koji, osim sportskog i razvojnog značaja, nosi i snažnu poruku zajedništva.

Foto: Grad Vukovar

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