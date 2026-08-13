Sao Paulo je putovao na utakmicu protiv Bolivara u Copa Sudamericani, a policajci su imali što vidjeti kad su otvorili prtljažnik
ŠOK ZA POLICIJU
SKANDAL Autobus s momčadi Sao Paula prevozio marihuanu
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Nevjerojatan skandal trese brazilski nogomet. Bolivijska policija zaustavila je autobus brazilskog velikana Sao Paula i u njemu pronašla čak 86,5 kilograma marihuane!
Brazilci su se tim autobusom vozili na utakmicu Copa Sudamericane protiv Bolivara (1-1), a bolivijska policija zaustavila ih je zbog rutinske kontrole. Sva tri vozača autobusa su uhitili, a policija je zaplijenila drogu. Momčad je putovanje nastavila drugim autobusom.
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