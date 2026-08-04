Skandal iz prošlosti: Francuskoj je na SP-u 1998. bilo zabranjeno doping testiranje? Evo što kažu

Većini hrvatskih navijača je Svjetsko prvenstvo 1998. u Francuskoj u posebnom sjećanju. Hrvatska reprezentacija tada je osvojila brončanu medalju, prvu u povijesti, a na putu do finala stajali su im upravo domaćini koji su tada postali svjetski prvaci. Skoro 30 godina kasnije, bivša francuska ministrica sporta Marie-George Buffet priznala je u novom dokumentarcu o Zinedineu Zidaneu da je uoči SP-a dobila nalog da se obustave dopinške kontrole nad reprezentativcima kako ne bi ometali momčad do kraja prvenstva, prenosi talijanska Gazzetta dello Sport.

Međutim, njezino priznanje, emitirano u dokumentarcu "Zidane, tvornica legende" na francuskoj televiziji BFMTV suprotno je onome što je tvrdila 2013. kada je pred senatskim povjerenstvom pod prisegom izjavila:

- Nikada nismo dali nikakvu uputu u tom smislu - rekla je tada.

Foto: John Sibley

Njezino novo priznanje odnosi se na događaje prije Svjetskog prvenstva, iz 1997., kada je provedena nenajavljena dopinška kontrola nad francuskim reprezentativcima tijekom priprema u Tignesu. Tadašnji izbornik 'trikolora' Aimé Jacquet oštro je reagirao na zahtjeve doping kontrole, kao i ostali igrači u reprezentaciji. Protestirao je i nogometni savez koji je smatrao kako se remeti mir reprezentacije na pripremama za važno prvenstvo.

U dokumentarcu istupa i Alain Garnier, bivši liječnik kojeg je Ministarstvo sporta poslalo u Tignes. On otkriva da mu je ministrica nalog prenijela isključivo usmeno.

Foto: Reuters File Photo

- Nisam smio više ometati reprezentaciju do Svjetskog prvenstva. Drugim riječima, više nije bilo nenajavljenih kontrola - rekao je Garnier koji tvrdi da je nalog došao iz ureda premijera.

Svojim novim priznanjem Marie-George Buffet opovrgnula je službenu verziju koju je zastupala više od petnaest godina, pa i pred državnim institucijama.