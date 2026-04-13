Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPOR ĆE IĆI NA SUD

Skandal kod susjeda! Mađarski div raskinuo ugovor s legendom rukometa bez njegovog znanja

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Skandal kod susjeda! Mađarski div raskinuo ugovor s legendom rukometa bez njegovog znanja
Foto: Tom Weller/DPA

Šok u rukometnom svijetu! Szeged je raskinuo ugovor s legendom Jimom Gottfridssonom bez njegovog znanja. On najavljuje tužbu, dok klub tvrdi da je sve po propisima

Donedavni rukometaš Pick Szegeda Jim Gottfridsson (33) u središtu je skandala koji trese rukometni svijet. Jedan od najboljih rukometaša u švedskoj povijesti je trenutačno slobodan igrač jer je Szeged odlučio raskinuti suradnju s njime bez njegovog znanja. U Mađarsku je stigao 2025. i tada je potpisao trogodišnji ugovor kojeg je klub, očito jednostrano, odlučio raskinuti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Lijevi bek se javio na Instagramu s porukom da je suradnja raskinuta bez konzultacije s njim.

- Potvrđujem da je OTP Bank-Pick Szeged jednostrano raskinuo moj trogodišnji ugovor. Dogodilo se to bez objašnjenja ili prethodnog razgovora i predstavlja ozbiljno kršenje pisanih i nepisanih pravila sporta.

Izrazito je razočaran zbog ponašanja kluba u kojem je mislio igrati zadnje sezone profesionalne karijere.

- Ovdje sam želio završiti karijeru. U ovom gradu sam vidio budućnost svoje obitelji. Moje razočaranje teško je opisati riječima. Nisam mogao zamisliti da će klub ovakvog ugleda kršiti i sportske i pravne norme iz razloga koji su mi potpuno nepoznati.

Konzultirat će se sa svojim odvjetnicima i najavio je tužbu prema mađarskom velikanu.

- Smatram da je postupak kluba nezakonit i radit ću sa svojim pravnim timom kako se ovako nešto više nikada ne bi dogodilo nijednom rukometašu u Mađarskoj.

Ubrzo je i uslijedio odgovor Szegeda koji tvrdi da je sve u skladu s propisima.

- Prilikom raskida ugovora Jimu Gottfridssonu klub je postupio zakonito i u skladu s važećim propisima. Nećemo u javnost izlaziti s novim informacijama jer će se klub fokusirati na nastavak sezone i što uspješnije rezultate na terenu.

U Szegedu igraju dva hrvatska reprezentativca Mario Šoštarić i Marin Jelinić. Mađarski div je trenutačno drugi u prvenstvu, a u Ligi prvaka su prošli dalje nakon dvomeča s Kielceom (26-23 i 32-32). U četvrtfinalu ih čeka aktualni europski prvak Magdeburg.

Izgledno je da ćemo rasplet ove situacije tek vidjeti i saznati tko je u pravu. Gottfridsson ima impresivnu karijeru i legenda je njemačkog Flensburga za kojeg je igrao od 2013. do 2025. godine. S njemačkim prvoligašem osvojio je Ligu prvaka, Europsku ligu, dva puta Bundesligu te njemački kup i superkup.

Za reprezentaciju Švedske odigrao je 176 utakmica i zabio 535 golova. S reprezentacijom je 2022. godine bio europski prvak, a godinu prije i svjetski viceprvak. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026