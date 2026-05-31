MARKO MARTINJAK

Skandal na malom nogometu! Hrvatski borac glavom udario igrača, njegovi izbačeni iz lige

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Boksač bez rukavica Marko Martinjak izazvao kaos na turniru Goat League udarivši suparničkog igrača! Udario ga je glavom, a navodno je igraču pukla arkada

Hrvatski boksač bez rukavica, Marko Martinjak (35), glavom je udario igrača na malonogometnom turniru Goat League koji se održava na Klinčeku. Martinjak je predstavnik momčadi SuperSport te se nakon jedne sporne situacije porječkao s igračem suparničke momčadi Sokol Hef, a onda ga udario. To je trebalo biti finale lige, ali je zbog incidenta utakmica prekinuta.

Zagreb: Borilački spektakl Golden Fight 8, borba Marko Martinjak - Tino Patrlj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Incident se mogao vidjeti na YouTube kanalu, a igraču Sokola je, navodno, pukla arkada. Videozapis je kasnije uklonjen. Marko Martinjak poznati je borac bez rukavica i jedan je od najboljih u tom sportu. S profesionalnim omjerom od 14 pobjeda i dva poraza, pri čemu je svih 14 pobjeda ostvario nokautom. Natječe se u najprestižnijim svjetskim organizacijama poput BKB-a i BYB-a, a njegova karijera okrunjena je titulama u čak pet različitih težinskih kategorija.

Goat liga je poslala priopćenje u kojem j enavel a da se momčad izbacuje s turnira zbog povrede pravilnika. 

Goat League je malonogometno natjecanje koje se igra u Kušlanovoj ulici u Zagrebu, a privlači velik broj poznatih lica iz nogometnog svijeta. Koncept lige temelji se na ideji King's Leaguea, inovativnog formata koji je u Španjolskoj pokrenuo proslavljeni bivši nogometaš Gerard Piqué.

U ligi sudjeluju bivši i aktualni nogometaši, kao i druge istaknute osobe povezane s nogometom. Na terenu Klinčeka tijekom dosadašnjih izdanja nastupili su Niko Kranjčar, Mario Mandžukić, Milan Badelj, Josip Pivarić, Davor Kanjuh i brojni drugi igrači.

