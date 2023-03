Skandal NBA zvijezde: Udario je tinejdžera pa prijetio pištoljem?

Ja Morant jedan je od najboljih NBA igrača, no ovaj put nije u centru pozornosti zbog senzacionalnih zakucavanjima, po čemu je poznat, već po jednom skandalu iz srpnja prošle godine koji je tek sada izašao na vidjelo. Washington Post se cijelog slučaja dokopao nakon osam mjeseci. Košarkaš Memphis Grizzliesa prvo je ušao u sukob sa zaštitarom, a četiri dana nakon toga su on i njegovi prijatelji pretukli 17-godišnjaka!

Sve je započelo u jednom trgovačkom centru. Morantova majka se posvađala s djelatnikom trgovine sa sportskom opremom. U pomoć je pozvala svog sina koji je u trgovački centar došao s devetoricom prijatelja. Naravno, ne u svrhu kupnje odjeće.

Foto: Bill Streicher/REUTERS

Zaštitar je rekao košarkašu Memphisa da napusti parkiralište sa svojim prijateljima, no oni su to odbili. Nije imao izbora nego pozvati policiju. Došlo je do verbalnog sukoba s Morantom i njegovim pajdašima, a jedan od njih je gurnuo zaštitara, što je zamalo izazvalo tučnjavu s policijom. Na kraju su se ipak razišli, nitko nije uhićen.

Tvrdi da je bilo u samoobrani

No, samo četiri dana kasnije, nova epizoda pobješnjelog Moranta. Ovaj put je žrtva bio 17- godišnjak kojeg je, navodno, nekoliko puta udario dok su igrali košarku na terenu pored njegove vile. Kako piše u policijskom izvješću, nisu nedužni bili ni košarkaševi prijatelji. Mladić je od siline udaraca završio na tlu, a na glavi se stvorila kvrga.

Naravno, Morant je sve demantirao u razgovoru s policijom. Kako piše u izvješću, rekao je kako je dječaka udario u samoobrani nakon što ga je on pogodio loptom. No, dječak tvrdi drugačije. On, pak, tvrdi da ga je Morant pogodio loptom u prsa. Mladić mu je uzvratio, bacio je loptu na košarkaša Memphisa, a ona ga je pogodila u bradu. Morant je pobjesnio nakon toga. Navodno ga je udario šakom u bradu, a dok je dolazio k sebi, došao je udarac i s druge strane. Dječak je priznao kako su ga udarili 12 ili 13 puta. Nije Morant stao samo na udarcu. Bio je izvan sebe, navodno je otišao u kuću pa se nakon nekog vremena vratio s pištoljem u ruci. Cijelu situaciju smirio je njegov otac.

Morant je, piše u izvješću, rekao kako je mladić zaprijetio da će nauditi njemu i njegovoj obitelji, a naravno, ovaj tvrdi drugačije. On i njegova majka tužili su košarkaša, a ured okružnog tužitelja odbio je podignuti optužnicu zbog nedostatka dokaza.

