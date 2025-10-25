Skandal s klađenjem u NBA ligi! Jesu li upleteni LeBron i Jordan?

U središtu golemog skandala koji potresa temelje NBA lige najmanje je sedam namještenih utakmica u razdoblju od ožujka 2023. do ožujka 2024. godine. Krakovi ove afere obuhvaćaju momčadi poput Charlotte Hornetsa, Orlando Magica, Trail Blazersa, Los Angeles Lakersa i Toronto Raptorsa. Navodno su igrači namjerno puštali utakmice, što je ponovno otvorilo raspravu o mračnoj povijesti kockanja u ligi, s posebnim naglaskom na prošlost Michaela Jordana i neizravne veze sa sadašnjim zvijezdama.

Je li LeBron znao?

Optužbe sugeriraju da je Damon Jones, trener i osoba bliska LeBronu Jamesu, prodavao povlaštene informacije o igračima Lakersa – potencijalno uključujući i samog Jamesa te Anthonyja Davisa – prije utakmica tijekom 2023. i 2024. godine.

Jones je navodno slao poruke suurotnicima s uputama da se klade protiv LA Lakersa.

Iako LeBron James nije izravno optužen, umiješanost osobe od povjerenja iz njegovog najužeg kruga budi sumnju i postavlja pitanje je li najveća zvijezda današnjice mogla biti barem neizravno svjesna što se događa.

Jordanova Era u Hornetsima

Slična sjena pada i na Charlotte Hornetse, gdje su se prvi znakovi skandala pojavili tijekom sezone 2023./2024., dok je Michael Jordan još uvijek bio većinski vlasnik.

Jordan je svoj udio prodao Gabeu Plotkinu 2023. godine, a njegova prodaja poklopila se s razdobljem pojačanog financijskog nadzora i izbijanjem skandala. Optužnica navodi da su povjerljive informacije utjecale na ishode utakmica Hornetsa, što nameće ključno pitanje: je li Jordan kao vlasnik imao ikakvih saznanja o aktivnostima koje su se odvijale pod njegovim vodstvom?

Njegov odlazak koincidirao je s razotkrivanjem afere povezane s doživotnom zabranom igranja za Jontaya Portera 2024. godine.

Jordanovi problemi s kockanjem

Cijeloj priči dodatnu dimenziju daje Jordanova vlastita povijest s kockanjem.

Tijekom igračke karijere ranih 90-ih, Jordan je bio pod intenzivnim medijskim pritiskom zbog svojih kladioničarskih navika, koje su uključivale partije golfa i kartanja s golemim ulozima. Godine 1993. mediji su čak spekulirali da bi njegovi kockarski dugovi mogli biti povezani s ubojstvom njegovog oca, Jamesa Jordana, iako te tvrdnje nikada nisu dokazane.

Mnogi i danas vjeruju da je upravo ta kontroverza, zajedno s internom istragom NBA lige, natjerala Jordana na njegovo prvo umirovljenje 1993. godine, što je on uvijek demantirao, tvrdeći da mu je bio potreban odmor.

Kao rezultat istrage, igrači poput Chaunceyja Billupsa i Terryja Roziera su suspendirani, a jedan od suurotnika, čiji opis odgovara Billupsu, navodno je utjecao na ishod utakmice Trail Blazersa 2023. godine.

Slučaj Lakersa, povezan s postupcima Damona Jonesa, ukazuje na ranjivost unutar krugova bliskih suradnika najvećih zvijezda, što neizravno baca sjenu i na LeBronovo nasljeđe.

NBA liga je reagirala kaznama, suspenzijama i obećanjem veće transparentnosti, no ove veze podižu uloge na višu razinu. Kriza predstavlja ogroman izazov za vodstvo lige.