Turski nogomet trese nova bomba: zbog klađenja suspendirano 147 dužnosnika, među njima i šef Trabzonspora!
SKANDAL Šefa Trabzonspora su izbacili iz nogometa, suspenzije dobile stotine ljudi. Evo i zašto
Disciplinska komisija Turskog nogometnog saveza u utorak je izrekla suspenzije za 147 sadašnjih i bivših klupskih dužnosnika zbog kršenja pravila o sportskom klađenju.
U pitanju je bila opsežna istraga o klađenju u turskom nogometu u vrijeme dok su svi optuženi obnašali dužnosti u svojim klubovima, a pod istragom je bilo čak 448 dužnosnika. Na kraju je kažnjeno njih 147 i to u trajanju od 45 dana, za koje im je vrijeme zabranjeno obavljanje bilo kakvih dužnosti.
Među kažnjenima se nalazi i predsjednik Trabzonspora Ertugrul Dogan. Kod preostalih nekažnjenih, njih 301, nije pronađeno dovoljno osnove za pokretanje disciplinskih postupaka. Svih 448 slučajeva bili su vezani za tamošnje prvoligaške i drugoligaške klubove.
Turski nogometni savez je pojačao nadzor nad sportskim klađenjem nakon što je prošle godine tamošnji nogomet uzdrmao žestoki skandal. U sklopu te istrage savez je na različita razdoblja suspendirao 149 sudaca i čak 1024 igrača.
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