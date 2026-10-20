SKANDAL Šefa Trabzonspora su izbacili iz nogometa, suspenzije dobile stotine ljudi. Evo i zašto

Disciplinska komisija Turskog nogometnog saveza u utorak je izrekla suspenzije za 147 sadašnjih i bivših klupskih dužnosnika zbog kršenja pravila o sportskom klađenju.

U pitanju je bila opsežna istraga o klađenju u turskom nogometu u vrijeme dok su svi optuženi obnašali dužnosti u svojim klubovima, a pod istragom je bilo čak 448 dužnosnika. Na kraju je kažnjeno njih 147 i to u trajanju od 45 dana, za koje im je vrijeme zabranjeno obavljanje bilo kakvih dužnosti.

Foto: Profimedia

Među kažnjenima se nalazi i predsjednik Trabzonspora Ertugrul Dogan. Kod preostalih nekažnjenih, njih 301, nije pronađeno dovoljno osnove za pokretanje disciplinskih postupaka. Svih 448 slučajeva bili su vezani za tamošnje prvoligaške i drugoligaške klubove.

Turski nogometni savez je pojačao nadzor nad sportskim klađenjem nakon što je prošle godine tamošnji nogomet uzdrmao žestoki skandal. U sklopu te istrage savez je na različita razdoblja suspendirao 149 sudaca i čak 1024 igrača.