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Skandal trese SP-u: Nekoliko saveza 'trlja ruke' i prodaje ulaznice četiri puta skuplje?

Piše Ivan Tomašković,
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Skandal trese SP-u: Nekoliko saveza 'trlja ruke' i prodaje ulaznice četiri puta skuplje?
Foto: Quetzalli Nicte-Ha

Uz zemlje domaćine SAD i Meksiko, to rade Irak, Zelenortski Otoci i Ekvador, ali i tri udruženja nekvalificiranih zemalja: San Marino, Albanija i Cookovi Otoci

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I toga ima, jer ipak u pitanju je novac. U istraživanju Deutschlandfunka zaključak je da nekoliko nacionalnih nogometnih saveza preprodaje ulaznice za Svjetsko prvenstvo po znatno višim cijenama. 

Uz zemlje domaćine SAD i Meksiko, to rade Irak, Zelenortski Otoci i Ekvador, ali i tri udruženja nekvalificiranih zemalja: San Marino, Albanija i Cookovi Otoci. Deutschlandfunk tvrdi kako ima dokaze da ovih osam saveza preprodaje ulaznice za Svjetsko prvenstvo na FIFA-inoj platformi. Sumnja se da je još više saveza uključeno u ovu praksu.

- Svjedoci su za radio Deutschlandfunk rekli da su cijene ulaznica bile i do četiri puta veće od izvornih cijena ulaznica u odgovarajućoj kategoriji - navodi se u tekstu, dodajući kako savezi često dobivaju te ulaznice gotovo besplatno. Nijedan od nacionalnih saveza nije odgovorio na upite Deutschlandfunka.

Prema ekonomistu Florianu Edereru sa Sveučilišta u Bostonu, skupa prodaja ulaznica od strane saveza dio je strategije predsjednika FIFA-e Giannija Infantina. - Ako takvim savezima proslijedite ulaznice koje možete prodati po vrlo visokoj cijeni, onda će i ti savezi posebno entuzijastično glasati za predsjednika FIFA-e - zaključio je Ederer. 

FIFA World Cup 2026 - FIFA President Gianni Infantino Press Conference
Foto: Henry Romero

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