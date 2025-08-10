Obavijesti

Sport

Komentari 0
AUGUSTO MELO

Skandal u Brazilu: Predsjednik velikana smijenjen s pozicije zbog pranja novca i korupcije!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Skandal u Brazilu: Predsjednik velikana smijenjen s pozicije zbog pranja novca i korupcije!
Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Sedmerostruki su brazilski prvaci, osvajač Copa Libertadoresa 2012. i dva puta osvajač Svjetskog klupskog prvenstva (2000., 2012.), Corinthians je također bio dom legendarnih igrača, uključujući Garrinchu, Rivelina, Socratesa

Augusto Melo, predsjednik brazilskoga Corinthiansa, optužen za krađu i pranje novca, smijenjen je u subotu s dužnosti glasovanjem glavne skupštine kluba iz São Paula.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Istetovirao si je nogu u čast povratka Neymara u Brazil. Navijač (18): 'Inspiracija mi je' 00:58
Istetovirao si je nogu u čast povratka Neymara u Brazil. Navijač (18): 'Inspiracija mi je' | Video: 24sata/Video

Melo, koji je u rujnu 2024. doveo nizozemskog reprezentativca Memphisa Depaya u Corinthians, optužen je zbog zločinačkog udruživanja, pranja novca i krađe, prema sudskom izvoru. Sumnjiči se za nepravilnosti u sponzorskom ugovoru s platformom za klađenje Vai de Bet.

Prema dokumentima koje je objavio brazilski tisak, 61-godišnji Melo optužen je za osnivanje mreže fiktivnih tvrtki radi pronevjere novca iz kluba, koji se suočava s financijskim poteškoćama.

REALOVA ZVIJEZDA Fantastique, Kylian! Mbappé kroz fondaciju izgradio škole i terene u tri zemlje izvan Europe
Fantastique, Kylian! Mbappé kroz fondaciju izgradio škole i terene u tri zemlje izvan Europe

Tužiteljstvo São Paula traži od optuženika da klubu isplate 40 milijuna reala (7.2 milijuna dolara) odštete. Na glavnoj skupštini u subotu, 1413 članova glasalo je za njegovo trajno smjenjivanje, a 620 protiv.

Corinthians, čiji navijači uključuju brazilskog predsjednika Luiza Inácio Lulu da Silvu, trenutno je dvanaesti u nacionalnoj ligi. Sedmerostruki su brazilski prvaci, osvajač Copa Libertadoresa 2012. i dva puta osvajač Svjetskog klupskog prvenstva (2000., 2012.), Corinthians je također bio dom legendarnih igrača, uključujući Garrinchu, Rivelina, Socratesa, Roberta Carlosa i, u novije vrijeme, Javiera Mascherana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025