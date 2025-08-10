Skandal u Brazilu: Predsjednik velikana smijenjen s pozicije zbog pranja novca i korupcije!

Augusto Melo, predsjednik brazilskoga Corinthiansa, optužen za krađu i pranje novca, smijenjen je u subotu s dužnosti glasovanjem glavne skupštine kluba iz São Paula.

Melo, koji je u rujnu 2024. doveo nizozemskog reprezentativca Memphisa Depaya u Corinthians, optužen je zbog zločinačkog udruživanja, pranja novca i krađe, prema sudskom izvoru. Sumnjiči se za nepravilnosti u sponzorskom ugovoru s platformom za klađenje Vai de Bet.

Prema dokumentima koje je objavio brazilski tisak, 61-godišnji Melo optužen je za osnivanje mreže fiktivnih tvrtki radi pronevjere novca iz kluba, koji se suočava s financijskim poteškoćama.

Tužiteljstvo São Paula traži od optuženika da klubu isplate 40 milijuna reala (7.2 milijuna dolara) odštete. Na glavnoj skupštini u subotu, 1413 članova glasalo je za njegovo trajno smjenjivanje, a 620 protiv.

Corinthians, čiji navijači uključuju brazilskog predsjednika Luiza Inácio Lulu da Silvu, trenutno je dvanaesti u nacionalnoj ligi. Sedmerostruki su brazilski prvaci, osvajač Copa Libertadoresa 2012. i dva puta osvajač Svjetskog klupskog prvenstva (2000., 2012.), Corinthians je također bio dom legendarnih igrača, uključujući Garrinchu, Rivelina, Socratesa, Roberta Carlosa i, u novije vrijeme, Javiera Mascherana.