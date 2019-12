Skandal u finalu SP-a?! Zlato Nizozemskoj, Španjolke bijesne

Prvi put u povijesti Nizozemska je osvojila svjetsko rukometno zlato. Nije uspjela prije četiri godine u Danskoj, jest sada u Japanu. Valjda je svoje prvo veliko zlato i zaslužila nakon silnih polufinala proteklih nekoliko godina.

Povijest su mogle ispisati i Španjolke, a način na koji su izgubile finale (29-30) neće baš tako brzo zacijeliti. Vodile su 9-5 nakon 10 minuta, brzinom su lomile isto tako brze protivnice, dok i one nisu ubrzale zahvaljujući najviše Polman pa u 40. minuti okrenule na 22-17. Zaustavila je Španjolska pad na vrijeme, približila se na -1 deset minuta kasnije, pa u pretposljednjoj minuti i izjednačila na 29-29.

I tu je krenula drama koja neće tako brzo u ladicu, barem onu španjolsku. Nizozemska je imala napad, ali i pogriješila, pa su Španjolke dobile loptu za zlato. Wester je obranila Barbosi, a Hernandez u naumu da zaustavi kontru šest sekundi prije kraja zbog blokiranja dodavanja (bila je izvan golmanskog prostora, dojam je i s rukama u trenutku dodira) dobila crveni karton, a Abbingh priliku (ili poklon?) da sa sedam metara riješi finale. I jest. Inače, taj odbijanac pokupile su Španjolke u izglednoj situaciji za gol.

Francuske blizanke Bonaventura nisu gledale snimku da se uvjere u svoju odluku iako su to mogle, pa su na Pirenejima očekivano bijesni i odmah su najavili žalbu IHF-u. Teško da će im dati novu priliku.. U svakom slučaju nisu rukometu trebale nove žalbe zbog sudačkih odluka, pogotovo na ovakvoj razini.

- Skandal - naslov je na španjolskoj Marci.

- Suci su pogriješili, što se može dogoditi, ali moraju provjeriti na videu. Pa to je skandalozno - oglasio se odmah španjolski rukometaš u Nantesu Antonio Garcia.

- Sramim se ovog sporta. Nemam riječi - ubacio se i bivši reprezentativac Alberto Rocas.

Es que no entiendo esto de verdad!! Las árbitros se han equivocado, puede pasar, pero que eso no se vea en el video y se rectifique me parece escandaloso!! Es que pasas del todo a la nada!! Es gravísimo!!!