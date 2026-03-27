Skandal u kvalifikacijama za SP. Pogledajte što su radili Ircima: 'Fifa to mora istražiti, sramota!'

Utakmica polufinala playoffa za Svjetsko nogometno prvenstvo između Češke i Republike Irske ponudila je sve; preokret, golove u završnici i na kraju raspucavanje s bijele točke. Ipak, umjesto o nogometu, dan poslije priča se o skandalu koji bi mogao imati teške posljedice za domaćine. Irci su bijesni i traže hitnu istragu Fife i Uefe.

Snovi "dečki u zelenom" o plasmanu na Svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2002., činili su se nadohvat ruke. Već nakon 23 minute gosti su u Pragu vodili 2-0. Prvo je Troy Parrott zabio iz penala, a nedugo zatim češki golman Matej Kovar nespretno je poslao loptu u vlastitu mrežu. No domaćini se nisu predavali. Patrik Schick je također iz penala smanjio na 2-1, da bi kapetan Ladislav Krejči u 86. minuti odveo utakmicu u produžetke. Kako ni dodatnih pola sata nije donijelo pobjednika, odluka je pala na penalima, a tamo je Češka slavila 4-3. Junak je postao upravo tragičar Kovar, koji je obranio udarce Finnu Azazu i Alanu Browneu u četvrtoj u petoj seriji iako su Irci nakon tri serije vodili.

Glasna sirena ometala samo irske igrače

Međutim, cijela serija penala ostala je u sjeni nevjerojatnog događaja. Irski navijači i mediji preplavili su društvene mreže snimkama koje dokazuju kako se s tribina čula glasna, zaglušujuća sirena, slična onoj vatrogasne ili hitne pomoći, i to isključivo dok su irski igrači izvodili svoje udarce. Tijekom pokušaja čeških nogometaša, na stadionu je vladala uobičajena buka ili tišina.

Navijači tvrde da su upravo posljednja dva irska izvođača, čije je udarce Kovar obranio, ometali nesportskim potezom. Ljutiti Irci odmah su pozvali krovne nogometne organizacije da pokrenu istragu i kazne Češki nogometni savez zbog, kako kažu, "prljavih trikova" i varanja.

​"Fifa mora istražiti utakmicu Češke i Irske. Svaki put kad bi irski igrač krenuo izvesti penal, oglasila bi se nekakva sirena. Apsolutna farsa", napisao je jedan od brojnih navijača na društvenim mrežama, a drugi se nadovezao: "Česi su varali. Ne samo da su palili sirenu kad smo mi pucali, nego su njihovi igrači namjerno zastajkivali prije udarca kako bi vidjeli gdje će golman krenuti. Sramotno!".

Češka će u finalu dodatnih kvalifikacija u utorak dočekati Dansku, a pobjednik tog susreta osigurava izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Ipak, ostaje vidjeti hoće li Uefa reagirati na ove teške optužbe. Promjena rezultata je gotovo nemoguća, ali novčane kazne ili čak utakmica pred praznim tribinama nisu isključene.