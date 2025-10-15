Strava u Schumacherovoj vili: Australskog vozača optužili da je silovao medicinsku sestru!

Svijet automobilizma potresa skandal koji seže u najuži krug obitelji legende Formule 1, Michaela Schumachera. Australski vozač utrka, kojega opisuju kao bliskog prijatelja Schumacherovog sina Micka, optužen je za silovanje jedne od medicinskih sestara koje su se brinule o sedmerostrukom svjetskom prvaku, piše švicarski portal 24heures. Navodni zločin dogodio se 2019. unutar obiteljske vile u Glandu u Švicarskoj, no detalji su tek sada dospjeli u javnost, bacajući tamnu sjenu na idiličnu sliku imanja uz Ženevsko jezero.

Kobna noć u vili na Ženevskom jezeru

Prema optužnici koju su podigli švicarski tužitelji, događaji su se odvili u noći 23. studenog 2019. Optuženi vozač, tada u kasnim dvadesetima, boravio je na prostranom imanju kao gost obitelji. Žrtva, medicinska sestra u tridesetim godinama, bila je dio tima zaduženog za danonoćnu skrb o Michaelu Schumacheru nakon njegove teške skijaške nesreće u prosincu 2013.

Te večeri, nakon naporne smjene, sestra se pridružila dvojici kolega i australskom vozaču u sobi za biljar. Tu su se večer, kako navodi tužiteljstvo, opustili i pili koktele s votkom. U jednom trenutku, medicinskoj sestri je pozlilo te se srušila na pod. Vidjevši njezino stanje, optuženik i jedan od kolega, fizioterapeut, odnijeli su je u njezinu sobu namijenjenu osoblju. Položili su je na krevet, ne svlačeći je, i napustili prostoriju.

Međutim u optužnici tvrde da se vozač, čija se soba nalazila u blizini, nedugo zatim vratio i iskoristio njezino besvjesno stanje kako bi je seksualno zlostavljao, i to navodno dvaput. Njezini kolege kasnije su izjavili da nisu ništa čuli ni vidjeli.

Sjećanja je izbrisao alkohol

Sljedećeg jutra, žrtva se probudila bez sjećanja na događaje iz prethodne noći. Ipak, fizički tragovi i dokazi u sobi potaknuli su sumnju da se dogodilo nešto strašno. S vozačem se čula putem SMS poruka, a njegovi odgovori, koji su navodno bili inkriminirajući, postali su ključan dio dokaznog materijala u istrazi.

Unatoč šoku, medicinska sestra odlučila je šutjeti. Strahovala je da bi prijavljivanjem slučaja mogla izgubiti posao i narušiti privatnost obitelji Schumacher, kojoj je bila odana. Tek dvije godine kasnije, u siječnju 2022., smogla je snage podnijeti kaznenu prijavu. Zanimljivo je da je nedugo prije podnošenja prijave dobila otkaz, a prema njezinim riječima, to se dogodilo nakon što je optuženi vozač ponovno posjetio imanje u Glandu.

Tko je optuženi vozač i kako se brani?

Iako njegovo ime nije javno objavljeno, švicarski medij opisuje optuženika kao australskog profesionalnog vozača jednosjeda u tridesetim godinama. U vrijeme navodnog zločina bio je blizak prijatelj Micka Schumachera, s kojim se natjecao na istim stazama i pojavljivao na gala događajima. Zbog natjecanja u Europi, često je koristio gostoprimstvo obitelji Schumacher kako bi izbjegao duga putovanja u Australiju. Trenutačno je, kako se navodi, suspendiran zbog dopinga.

Tijekom istrage 2024. vozač je doputovao iz Australije u Švicarsku kako bi dao iskaz. Priznao je da je imao spolni odnos s medicinskom sestrom, no tvrdio je da je bio dobrovoljan. Naveo je da su imali prijateljski odnos te da su se jednom prilikom poljubili u noćnom klubu u Ženevi, što je žrtva osporila, tvrdeći da je on za nju bio samo prijatelj obitelji.

Suđenje pod upitnikom

Suđenje je bilo zakazano za srijedu na sudu u Nyonu, no njegov je ishod neizvjestan. Optuženi, koji je ranije surađivao s vlastima, mjesecima je nedostupan švicarskom pravosuđu. Ako se ne pojavi na ročištu, sud bi mogao odgoditi cijeli postupak.

Obitelj Schumacher ni na koji način nije upletena u ovaj slučaj. Prema optužnici, nitko od članova obitelji nije bio prisutan na imanju u vrijeme navodnog silovanja te nisu pozvani da svjedoče. Cijeli se slučaj tiče isključivo osoba iz šireg kruga zaposlenika i gostiju koji su boravili u njihovom domu.

Ipak, vijest o teškim optužbama za zločin počinjen unutar zidova doma u kojem se Michael Schumacher oporavlja od teških ozljeda, neizbježno je privukla pažnju svjetske javnosti. Dok se čeka rasplet pravne situacije, nad cijelim slučajem nadvija se neizvjesnost, a optuženi vozač, do okončanja postupka, smatra se nevinim.