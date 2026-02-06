Obavijesti

SEKS AFERA

Skandal u Škotskoj! Nogometaši obožavali fizioterapiju. Jasno je i zašto. Suspendirali liječnicu...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RITA FRANCA/REUTERS

Škotski velikan Rangers potresa seks skandal! Zvijezde kluba upletene su u aferu sa suspendiranom liječnicom. Hotelske sobe služile i za "terapije" izvan terena. Klub šokiran, istraga u tijeku

Admiral

Nezapamćeni skandal trese redove škotskog velikana Rangersa. Naime, The Sun se raspisao o velikoj seks aferi koja uključuje nekoliko zvijezda Rangersa, koji su navodno u središtu cijele priče s klupskom liječnicom, koja je suspendirana nakon šokantnih optužbi.

Naime, supruga jednog neimenovanog nogometaša Rangersa otkrila je kako se njezin partner "igra" izvan spavaće sobe. Međutim, ono što je otkrila iznenadilo je mnoge u Škotskoj. 

Pojedini nogometaši Rangersa koristili su hotelske sobe za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, ali nekima je to bila izlika kako bi sobu iskoristili za vlastito zadovoljstvo i seksualne odnose. Zbog toga je supruga jednog nogometaša Rangersa kontaktirala upravu kluba, koja je odmah reagirala i posljedično tome suspendirala radnicu koja je zaposlena kao dio liječničkog tima.

UEFA Europa League - FC Porto v Rangers
Foto: RITA FRANCA/REUTERS

Iako nije poznato koliko je nogometaša uključeno u skandal, The Sun piše kako je riječ o malenom broju igrača Rangersa. Navodno je cijela priča goruća tema u grupnim razgovorima u klubu, a Rangersi su poručili kako neće išta komentirati. 

The Sun je kontaktirao i suspendiranu liječnicu, koja za njih nije imala komentar.

