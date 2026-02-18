Skandalozna sudačka pogreška na ZOI-ju. Vidite li što je krivo?

Dramatično četvrtfinale olimpijskog hokejaškog turnira u Milanu između Kanade i Češke završilo je pobjedom favorita 4-3 nakon produžetka, no utakmicu je obilježio nevjerojatan sudački previd koji je mogao u potpunosti promijeniti ishod. Česi su umalo šokirali moćnu Kanadu, a ključni gol za vodstvo zabili su s igračem više na ledu.

Igralo se osam minuta do kraja treće trećine pri rezultatu 2-2. Nakon blokiranog udarca kanadskog braniča Thomasa Harleyja, Martin Nečas je pokrenuo munjeviti protunapad. Malo prije nego što je Nečas jurio prema golu, s klupe je na led uskočio Ondřej Palat kao šesti igrač Češke. Suci nisu primijetili očito kršenje pravila, a Nečas je povratnom loptom pronašao upravo Palata, koji je svladao golmana Jordana Binningtona i doveo Češku u vodstvo 3-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Šest igrača u slavlju i bijes navijača

Da stvar bude bizarnija, nakon gola svih šest čeških hokejaša okupilo se u slavlju na ledu, a da nitko od službenih osoba nije reagirao. Prema pravilima IIHF-a, situacija se nije mogla provjeriti putem videa, pa je gol priznat unatoč previdu. Društvene mreže su eksplodirale, a navijači su bili ogorčeni. "Kako je moguće da nitko nije primijetio šestoricu igrača? Zamislite kontroverzu da je Kanada izgubila", glasio je jedan od komentara. Dašak bizarnosti dodala je i činjenica da su utakmicu vodili suci iz Kanade.

Foto: Marton Monus

Srećom po Kanađane i po same suce, ova pogreška na kraju nije odlučila pobjednika. Samo četiri minute kasnije Nick Suzuki je izjednačio na 3-3, a pobjedu favoriziranoj Kanadi u produžetku je osigurao Mitch Marner. Češka je tako ostala na korak do jedne od najvećih pobjeda u svojoj povijesti, a nakon utakmice nisu skrivali tugu i ponos.

‌- Bili smo četiri minute udaljeni od pobjede nad nevjerojatnom momčadi. Nismo uspjeli, ali ponosan sam na to kako smo se borili protiv zaista jake ekipe - rekao je strijelac spornog gola Ondřej Palat.