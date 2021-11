Spektakularni golovi, sjajni potezi, glamurozan život, slava i novac, to je ono što mi vidimo. No, francuski novinar Romain Molina tvrdi kako u nogometu postoji i crna strana koja je javnosti nepoznata.

Molina je francuski neovisni novinar koji surađuje s medijima poput Guardiana, New York Timesa i BBC-a, a na Twitteru je iznio niz optužbi koje su zgrozile sve. Ukazuje na kriminal u Fifai, namještanje utakmica, nasilje i pedofiliju u nogometu.

Naveo je desetak kriminalnih radnji u nogometu, a među njima je i nogometaš Real Madrida Ferland Mendy. Francuski novinar tvrdi kako je francuski reprezentativac 2018. godine, dok je igrao za Lyon, pretukao jednu djevojku te joj pokazao spolovilo. Cijela priča nije završila u javnosti jer je Lyon navodno zataškao cijeli incident kako ne bi ugrozio njegov transfer u Real, tvrdi Molina.

Također, tvrdi kako je više od 400 nogometaša, koji danas igraju u Premier ligi, Championshipu, Ligue 1 i Ligue 2, u mladosti bili žrtve silovanja, a rekao je i kako je jedan bivši francuski reprezentativac krijumčario drogu, no sve je zataškao predsjednik jednog francuskog kluba.

Francuski novinar tvrdi kako ovo nije sve. Da je to zapravo uvod i da će na proljeće objaviti sve. No, kako kaže, do tada će morati pripaziti na svoju sigurnost i skriti se.

Neke od njegovih tvrdnji:

Međunarodni trener uhvaćen je dok je silovao dvije 13-godišnje djevojčice usred turnira. Njegov poslodavac, veliki medij, otpustio ga je 2017. navodeći druge razloge. U zataškavanju je sudjelovala i vrlo omiljena poznata ličnost.

Neke međunarodne utakmice u Aziji su namještene. Mnogi igrači zbog toga su prestali igrati za reprezentacije.

Ljudi konstantno odlaze iz PSG-a zbog "burnouta". Više od 100 zaposlenika otišlo je samo tijekom zadnjih godinu dana. Leonardo je omražen zbog svog ponašanja.

Francuski reprezentativac organizirao je zabave na kojima bi ženama vršio nuždu u usta, nekima i protiv njihove volje, i sve snimao. Molina kaže da su mu ponudili da pogleda snimku, ali je odbio.

80 posto igrača puši šišu. U jednom trenutku, igrači PSG-a su sa sobom na gostujuće utakmice nosili nargilu. Blaise Matuidi redovito ju je pušio.

Istočni Timor je eliminirao Mongoliju plaćajući brazilskim igračima da igraju za njegovu reprezentaciju.

Seksualno zlostavljanje je rašireno u Nogometnom savezu Mongolije, uključujući igračice iz U15 djevojačkog tima. Trener je čak tražio da spava s bakom jedne igračice u zamjenu za startno mjesto u momčadi.