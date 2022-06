Skandalozni Kyrgios zgrozio je sve: Pljunuo je prema navijaču! 'Netko je viknuo da sam govno'

Ne prođe ni jedan meč, a da Nick Kyrgios (27) ne bude priča dana. Ni ne sjećamo se kada smo zadnji put pričali isključivo o njegovim teniskim sposobnostima, koje su zaista na visokoj razini, a da u to nije uključeno neko divljanje na terenu. On očito bez toga ne može.

Njegovo ponašanje nekada se zna pretvoriti u festival vulgarizma i ne biranja oružja kako naštetiti protivniku i sucu, a ponekad se zna samo pokupiti i napustiti teren. Ovaj put je pljunuo prema navijaču!

Video pogledajte OVDJE

Australac je u utorak prošao u drugo kolo Wimbledona pobijedivši Britanca Paula Jubba (3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5). Pobjedu je proslavio kao da je osvojio turnir, a onda opet zgrozio sve neciviliziranim ponašanjem. Kyrgios je nakon meča pljunuo prema jednom navijaču na tribinama. Kako tvrdi, bio je to njegov način da se obračuna s pojedincima koji su ga vrijeđali cijeli meč.

- U pitanju je čisto nepoštovanje. Netko je viknuo da sam go**o. Pa je li to normalno? Nije. Nije mi jasno zašto se takve stvari događaju uvijek, iznova. Volim ovaj turnir, to o čemu govorim nema veze s Wimbledonom. Mislim da je u pitanju čitava generacija ljudi na socijalnim mrežama koji misle da mogu svakoga vrijeđati, a taj stav prenose i na realan život. A ja ne smijem baš nikako reagirati jer će me kazniti, a oni mogu što god im padne na pamet - rekao je kontroverzni Australac na konferenciji za novinare.

Kaže da bi opet pljunuo na navijača jer ga je vrijeđao. Nažalost, to je nešto čime se sportaši nose kroz cijelu karijeru. No, to nije nikakvo opravdanje za Kyrgiosovu reakciju.

- Da, pljunuo sam prema njemu. Ne bih to napravio da me podržavao. Pazite, navikao sam na dosta toga, ali ono što ne razumijem je što kada uzvratim na provokacije, kao na primjer u Stuttgartu, mene kazne. Čim se ovaj meč završio, okrenuo sam se ka njemu. Dosta dugo sam se nosio s mržnjom i negativnošću, pa nisam osjećao kao da toj osobi dugujem bilo što. On nije došao na meč podržati nekoga, već da napravi problem i iskaže nepoštovanje. To je u redu, ali vratio sam mu, jednostavno je tako - kazao je Kyrgios - pa zaključio:

- Nikada nisam otišao na nečiji posao i vrijeđao ga. Ne razumijem zašto ljudi to rade sportašima. Zašto misle da je to prihvatljivo? Ja ne odem u trgovinu da bih se istresao na nekome tko radi na blagajni. Nikada u životu nisam napravio tako nešto. U pitanju je poštovanje prema ljudima, bez obzira na to čime se oni bave. To se sve češće događa u sportu. Gledatelji se toliko neprimjereno ponašaju prema sportašima. Ne mislim da je to u redu. Jeste li ikada otišli u trgovinu i vikali na nekoga tko važe povrće? Niste. Zašto onda oni to rade kada sam ja na Wimbledonu? Zašto? - zaključio je Kyrgios.

