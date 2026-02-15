Skandalozno suđenje na derbiju d'Italia. Chiellini: Nakon ovog teško je govoriti o nogometu

U derbiju 25. kola talijanske Serie A u subotu navečer igrali su Inter i Juventus i 'nerazzurri' su u dramatičnoj završnici slavili 3-2. Za Inter su zabijali Andrea Cambiasso (ag), Francesco Esposito i Piotr Zelinski, a za 'staru damu' Cambiasso i Manuel Locatelli. Odličan susret prožet golovima pao je u drugi plan zbog lošeg suđenja i nekoliko kontroverznih odluka glavnog suca Federica La Penne (42).

Pokretanje videa... 02:27 Inter proslavio 20. naslov

Talijan je na utakmici podijelio pet žutih i jedan crveni karton. Pocrvenio je u 42. minuti Pierre Kalulu, a cijeli nogometni svijet osuđuje suca La Pennu jer start Francuza za drugi žuti karton nije bio toliko oštar.

Sudački eksperti i bivši suci, poput Luce Marellija i Graziana Cesarija, jednoglasno su osudili odluku.

‌- Radi se o vrlo ozbiljnoj pogrešci La Penne. Drugi žuti karton ne postoji, kontakt nije postojao. Zapravo, sučeva pogreška spasila je Bastonija od drugog žutog kartona zbog simuliranja.

Ogorčenje u Juventusovom taboru kulminiralo je na poluvremenu. U tunelu koji vodi prema svlačionicama, direktor Giorgio Chiellini, predsjednik Damien Comolli i trener Luciano Spalletti verbalno su napali suca La Pennu. Tenzije su bile toliko visoke da je moralo intervenirati osiguranje kako bi spriječilo fizički sukob. Spalletti je u znak protesta nakon utakmice odbio dati izjave za medije, a umjesto njega pred novinare je stao Chiellini.

‌- Ovdje smo jer je ono što se dogodilo večeras neprihvatljivo. Teško je uopće govoriti o nogometu. Ovdje smo da kažemo, u ime vlasnika, uprave, trenera i navijača, da je ovo sramota za talijanski nogomet. Najvažnija utakmica sezone uništena je na brzoplet i neprimjeren način.

La Penna je u sudačkoj karijeri sudio 96 utakmica u talijanskom prvenstvu, a profesionalnim suđenjem bavi se od 2013. godine. Interu je sudio na 12 utakmica u kojima su 'nerazzurri' ostvarili 10 pobjeda, remi i poraz, a 'staroj dami' na 12 susreta u kojima je torinski klub pobijedio sedam puta, dva puta remizirao i tri puta gubio.