Skidala je kile za Poljakinju, a dobije li - pojest će sve što želi

Adrianin je dečko Dominik Etlinger (28), jedan od naših najboljih hrvača, a ona u borilačkom spektaklu premještenom u Zagreb ide po nastavak pobjedničkog niza

<p>Ponajbolji borci regije stigli su u Zagreb, a od oko 20 sati će u dvorani ATT-a krenuti FNC 3 na kojem je glavna borba ona između <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> za titulu najopakijeg čovjeka Balkana, BMF! Ipak, treća borba priredbe također nudi svoje čari. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Adrianom</strong></p><p>Najveći hrvatski ženski MMA potencijal -<strong> Adriana Vuković</strong> (21, 2-0-0) ide po nastavak niza! Tek joj je 21 godina, a trebala je imati i tri borbe u američkoj Invicti koje su u posljednji čas otkazane, ali sigurno će u budućnosti imati priliku iskazati se na velikoj sceni. Amaterska MMA prvakinja svijeta ulazi u kavez protiv <strong>Monike Porazynske</strong> (34), poljske borkinje kojoj će ovo biti debi u slobodnoj borbi jer je dosad bila u kickboxingu. Naša je Adriana već trenirala i u Tristar Gymu kod velikog <strong>Firasa Zahabija</strong> tako da nas zasigurno očekuje atraktivan meč.</p><p>Svjetsko zlato i tri europska zlata u brazilskom jiu-jitsuu, višestruka prvakinja Hrvatske u boksu, boksačka osvajačica bronce na Kupu nacija, prvakinja svijeta u grapplingu, zlato na prvenstvu svijeta u amaterskom MMA-u samo su neki od uspjeha mlade Đakovčanke <strong>Adriane Vuković </strong>(21). Još uvijek studentica na putu je osvajanja svega što se u borilačkim vještinama da osvojiti. Zovu je najvećom hrvatskom perspektivom u slobodnoj borbi (MMA), a brazilski <strong>jiu-jitsu</strong> bio joj je prva ljubav.</p><p>- To je jedino što volim. Inače studiram online KIF u Splitu, ali volim trenirati. Trenutno sam u Zagrebu i u doba korone treniram barem ovu bazičnu pripremu, kondiciju, rad s utezima - govori nam mlada hrvatska nada.</p><h2>Trenirali su ju Zahabi i St. Pierre</h2><p>Adriana živi sama od svoje 15. godine. Iz malenog Đakova preselila se na zagrebačku Trešnjevku. Već s 14 ju je prepoznala naša boksačka reprezentacija, a paralelno je odlazila i u Kanadu na treninge kod jednog od najboljih trenera <strong>Firasa Zahabija.</strong></p><p>- Otkad sam se preselila u Zagreb s 15 godina, odlazila sam u Kanadu, Montreal, trenirati u Tristar gymu s trenerom <strong>Firasom Zahabijem </strong>do svoje 19. godine - rekla nam je mlada borkinja. U Kanadi je upoznala i <strong>Georgesa St. Pierra </strong>koji joj je, kaže, dao puno savjeta. </p><p>- Trenirala sam s njim, dao mi je dosta korisnih savjeta. Vrhunski je sportaš i svaki se borac može ugledati na njega. On nam je barem jednom tjedno vodio treninge, tako da sam puno trenirala s njim - prisjetila se.</p><h2>Ozljede mi ne smetaju, ali se volim uređivati</h2><p>Komentara na njeno bavljenje borilačkim vještinama, kaže, ima i pozitivnih i negativnih, ali ona ovaj sport voli i bori se zbog sebe.</p><p>- Treniram dva puta dnevno. Treniram i borim se zbog sebe. To sam ja. Ne obazirem se na negativne komentare, a pozitivni me ohrabruju i guraju naprijed. U ovakvom sportu su ozlijede neminovne, ali ih se ne bojim. Radim sve kako bih ih spriječila, a ako ih imam, onda radim sve da ih što brže saniram - kaže. </p><p>Osim rezultatima, Adriana plijeni i lijepim izgledom.</p><p>- Što se samog izgleda tiče, djevojka sam i imam 21 godinu, stoga je normalno da se brinem o sebi, njegujem tijelo, lice i kosu, kao što bi svaka žena trebala, ali nisam jedna od onih djevojaka koja misli kako je izgled najbitniji jer ja planiram ostvariti karijeru, tako da ne težim tome da mi izgled bude jedini, ili jedan od najbitnijih aduta. Tako da se previše ne obazirem na to što par puta imam slomljen nos ili što imam veće mišiće na rukama nego "normalne" djevojke, haha - rekla nam je. </p><h2>U vezi s hrvačem</h2><p>Adirana je i ljubav van ringa našla u 'svom fahu'. Naime, njen je dečko <strong>Dominik Etlinger (28)</strong>, jedan od naših najboljih hrvača.</p><p>- Da, on 2021. godine ima kvalifikacije za Olimpijske igre i nadamo se da će se plasirati. U vezi smo već skoro dvije godine i imamo isti životni stil i velike snove, tako da guramo i motiviramo jedno drugo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><h2>'Nakon pobjede jedem što god poželim'</h2><p>- Nemam posebne proslave nakon pobjeda jer ne izlazim van po klubovima niti me to privlači. Nakon pobjeda volim biti doma s obitelji i dečkom. Nakon borbi i skidanja kila je jasno da me određena hrana više privlači, tako da se volim opustiti i jesti što god poželim narednih nekoliko dana ili tjedana - nasmijala se mlada Đakovčanka.</p><p>Prije meča, kaže, nema nikakve posebne rituale.</p><p>- Pomolim se, nemam posebnu misao kada stanem pred protivnicu, ponavljam si samo da znam da je to sport, ta osoba je došla pobijediti i ozlijediti mene, tako da ću se pobrinuti da to ne dopustim, već da ja pobijedim, da ostanem smirena, razmišljam, ne dopustim da me ponese osjećaj i atmosfera, i to je to otprilike.</p><p>Eto, neka onda i danas molitva pomogne da se Adriana nakon borbe najede čega god poželi. </p>