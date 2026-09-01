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JAVLJA INSAJDER

Sklopljen je dogovor: Bivši igrač Hajduka uskoro stiže u Dinamo

Piše Jakov Drobnjak,
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Sklopljen je dogovor: Bivši igrač Hajduka uskoro stiže u Dinamo
Split: Hajduk i Posušje odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dinamo dovodi novo pojačanje! Iker Almena stiže na posudbu nakon što je prošle sezone nosio dres najljućeg rivala

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Dinamo bi uskoro trebao dobiti još jedno novo lice u svlačionici. Nakon što je u ponedjeljak dogovorena posudba Dominika Kotarskog, na Maksimir bi tijekom ovog tjedna trebao stići i Iker Almena. Posao sa Španjolcem praktički je zaključen, piše insajder Matteo Morretto, a 22-godišnji ofenzivac će najvjerojatnije u srijedu obaviti liječničke preglede u Zagrebu nakon čega bi trebao staviti paraf na ugovor.

Almena u Dinamo dolazi na jednogodišnju posudbu iz saudijskog Al-Qadsiaha. U taj se klub vratio iz Hajduka na kraju prošle sezone, a sada se vraća u hrvatski nogomet, samo što će ovoga puta nositi plavi dres. Dinamo je dogovorio i mogućnost otkupa njegova ugovora na kraju sezone, piše Davorin Olivari sa Sportskih novosti, ali navodi se da se o tome u Maksimiru još nije raspravljalo.

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U Maksimiru u Almeni vide igrača koji bi dugoročno mogao biti dio momčadi, no pitanje će biti financijski uvjeti eventualnog trajnog transfera. Al-Qadsiah je isprva za otkup tražio pet milijuna eura. Ipak, Dinamo želi dosta spustiti cijenu. Razlog je jednostavan, Almeni će nakon završetka aktualne sezone ostati još samo godina dana ugovora sa saudijskim klubom, što zagrebačkom klubu daje bolju pregovaračku poziciju. 

Što se tiče pozicija, pokrivat će krila. Može odigrati oba, ali vjerojatno će više naginjati prema desnoj strani. Almena je tijekom boravka na Poljudu ostavio sasvim solidan dojam. U 23 nastupa zabio je četiri gola i dodao tri asistencije, a veći broj utakmica propustio je zbog ozljede. 

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