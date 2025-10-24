Skok Rijeke! Evo kako izgleda nova tablica Konferencijske lige

Nogometaši Rijeke pobijedili su Spartu Prag 1-0 u drugom kolu Konferencijske lige na Rujevici. Utakmicu koja je trajala dva dana odlučio je Adu-Adjei golom u 75. minuti na asistenciju Oreča. Ovom pobjedom hrvatski je prvak skočio na 19. mjesto ljestvice.

Podsjetimo, Rijeka je u prvom kolu izgubila od Noaha 1-0, dok je Sparta u ovaj dvoboj ušla s tri boda nakon pobjede protiv Shamrock Roversa (4-1).

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon dva kola je šest maksimalnih momčadi s dvije pobjede, dok je isti broj momčadi još bez bodova. Evo rasporeda Rijeke do kraja natjecanja:

Lincoln RI - Rijeka 6. studeni

6. studeni Rijeka - AEK 27. studeni

- AEK 27. studeni Rijeka - Celje 11. prosinac

- Celje 11. prosinac Šahtar - Rijeka 18. prosinac

Iduću utakmicu Rijeka igra protiv Osijeka u HNL-u 27. listopada, a 1. studenog ide u goste Dinamu.