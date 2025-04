Skomina: Dinamo je trebao ostati s igračem manje. Prvi start Brajkovića nije za žuti...

Završen je derbi dan u 32. kolu HNL-a. Osijek je pobijedio Hajduk 2-0 na Opus Areni, a Dinamo je na Maksimiru slavio protiv Rijeke 1-0. Bilo je spornih situacija na obje utakmice, a njih je analizirao Damir Skomina.

Dinamo - Rijeka; situacija iz 65. minute

- Theophile je trebao dobiti drugi žuti karton u 65. minuti. Fruk je igrao loptom, gurnuo si u prostor pa ga je KTC pokupio, trebao je dobiti drugi žuti karton. Sudac je napravio pogrešku da nije bio više sa strane, ovako od iza je mislio da je taj kontakt premali. VAR se tu ne može uključiti jer je tu "samo" žuti karton u pitanju.

Situacija iz 81. minute i potencijalni žuti za Čopa?

- Theophile ovdje ide nisko s glavom, to bi mogao biti prekršaj za Rijeku jer je on taj koji dovodi do opasne situacije.

Osijek - Hajduk; dva žuta kartona za Brajkovića

Prvi žuti u 24. minuti kada nogom kači igrača Osijeka?

- Ne bih rekao da ovo mora biti žuti karton.

Drugi žuti u 30. minuti?

- Po nekim naputcima ovo mora biti žuti karton jer igrač sprječava potencijalno opasnu situaciju. Ovaj mi je manje upitan, mada kad gledamo nogometni dio, za većinu trenera i ljudi s kojima sam pričao ni ovo nije za žuti karton - rekao je Skomina, a s njim se složio i Joško Jeličić.

- Prvi mi nikako nije za žuti karton. ne mogu pričati o intenzitetu, ali on tu nema nikakvu namjeru i nije to za karton. Drugi mi je puno više - rekao je Jeličić, a Kelava dodao:

- Slažem se, nije trebao biti žuti karton.

Rijeka i Hajduk bodovno su poravnati nakon 32 kola s 56 bodova, a trećeplasirani Dinamo ima bod manje.