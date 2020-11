Škorić: Motivirao sam se za Ronalda slikama iz Vukovara

<p>Što ti je život. U subotu sam igrao u Kupu protiv trećeligaša Kurilovca, a u subotu navečer sam čuvao Ronalda, nasmijao se <strong>Mile Škorić </strong>(29) jutro nakon utakmice s<strong> Portugalom.</strong></p><p>Mile Škorić prvi je put igrao za <strong>Hrvatsku </strong>u natjecateljskoj utakmici od prve minute. Bio mu je to četvrti nastup. Zlatko Dalić pozvao ga je zbog puno problema u obrani prije Portugala.</p><p>- Izbornik me zvao u 22.30 u nedjelju, u ponedjeljak sam u Zagrebu odradio testiranje na korona virus i u ponedjeljak negdje oko ručka došao u Split. Trener Bjelica i izbornik Dalić su se čuli. Trener je upoznao izbornika s tim da sam imao koronu, da sam se oporavljao, a izbornik je inzistirao na mojem dolasku. Bio sam na pretpozivu i nisam se nadao da ću zaigrati protiv Portugala - kaže nam Mile Škorić i nastavlja:</p><p>- Žalostan sam što smo na kraju izgubili, a za mene svi kažu da sam odigrao dobro. Ronaldo? A što da kažem? Posebno je igrati protiv takvog nogometaša. O njemu je sve već napisano toliko puta, nije lako s njim na travnjaku. Doslovno nemate sekunde mira kad on igra protiv vas.</p><p>Dres s poljudske utakmice će sačuvati za uspomenu.</p><p>- Dosad sam igrao sam protiv Walesa par minuta u Osijeku u utakmici za bodove. Sad prvi put cijelu utakmicu i dres ostaje meni - smije se dobro raspoloženi Škorić, koji je bio posebno emotivan.</p><p>- Utakmica je igrana dan prije obljetnice Vukovara. Gledao sam uoči utakmice te slike, Vukovara iz rata iz 1991. i motivirao se dodatno. Ti su ljudi omogućili nama danas da igramo ovakve utakmice - emotivno poručuje Mile.</p><p>U subotu je sudjelovao u pobjedi u Kupu protiv Kurilovca pokraj Velike Gorice 4-0, zatim je čuvao Ronalda i Portugalce u porazu 3-2 na Poljudu, a u subotu ga čeka derbi protiv Dinama.</p><p>- Jedva čekamo tu utakmicu. Bit će to pravi spektakl, šteta samo što ne može biti publike. Nenad Bjelica je dolaskom u Osijeku donio novu dimenziju našoj momčadi - rekao je Škorić.</p><p>Dinamo je u prvoj utakmici sezone u Maksimiru dobio Osijek 4-1.</p><p>- Izjednačili smo na 1-1 i bili smo bolji, imali puno prilika za 2-1, a nakon gola Dinama za vodstvo smo se raspali. Sad nam se nešto slično neće dogoditi - poručuje Škorić.</p><p>Dinamo ima šest bodova više uoči derbija, ali navijači Osijeka sanjaju naslov prvaka već ove sezone.</p><p>- Možemo li biti prvaci? Mi se nadamo da možemo, znamo koliko dobri moramo biti da bismo bili prvaci - kaže za kraj kapetan Osijeka. </p>