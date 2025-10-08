Skoro je osvojio Zlatnu loptu pa se umirovio s 28 godina. Danas prodaje nastavke za usisavače

Priča Tomasa Brolina (55) jedna je od najneobičnijih u svijetu modernog nogometa. Nekadašnji švedski genij, igrač koji je 1994. godine bio četvrti u izboru za Zlatnu loptu, iza Hrista Stoičkova, Roberta Baggija i Paola Maldinija, šokirao je svijet kada je sa samo 28 godina odlučio završiti profesionalnu karijeru kako bi se posvetio prodaji nastavaka za usisavače.

Tomas Brolin je na scenu stupio kao dinamičan, kreativan i tehnički nadaren igrač. Njegov uspon bio je meteorski. Nakon sjajnih partija u Švedskoj, 1990. godine potpisuje za Parmu, klub koji je tek ušao u Serie A. U Italiji je Brolin postao ikona. S Parmom je osvojio Kup pobjednika kupova, UEFA Superkup, Kup UEFA i talijanski kup, pretvorivši klub u europsku silu.

Foto: BildbyrN

Vrhunac njegove karijere dogodio se 1994. godine. Na Svjetskom prvenstvu u SAD-u predvodio je Švedsku do senzacionalnog trećeg mjesta, postigavši tri gola i zasluživši mjesto u najboljoj momčadi turnira. Te je godine, s pravom, smatran jednim od najboljih igrača svijeta.

- Nogomet mi je bio zabava dok sam bio klinac, a posao kad sam malo odrastao. Bila je to nezaboravna avantura jer sam toliko toga osvojio - izjavio je jednom prilikom za La Gazzetta dello Sport. No, teška ozljeda stopala u studenom 1994. označila je početak kraja.

U studenom 1995. Brolin prelazi u Leeds United za tada rekordnih 4,5 milijuna funti (oko 5,3 milijuna eura). Očekivanja su bila ogromna, no engleska epizoda pretvorila se u noćnu moru. Mučio se s formom, viškom kilograma i posljedicama ozljede. Sukobi s menadžerom Howardom Wilkinsonom, koji ga je optuživao da se ne trudi dovoljno u obrani i gurao ga na krilnu poziciju, postajali su sve češći.

Foto: Profimedia

Brolin je navodno namjerno odigrao lošu utakmicu u znak prosvjeda, a jedna neuspjela prvoaprilska šala, u kojoj je objavio da napušta klub, dodatno je narušila odnose. Ni dolazak novog menadžera, Georgea Grahama, nije donio poboljšanje. Nakon niza incidenata, uključujući kašnjenje na trening i propuštanje utakmice zbog očevog rođendana, Brolinov put u Leedsu bio je završen. Kratki i neuspješni boravci u Zürichu, na posudbi u Parmi i Crystal Palaceu samo su potvrdili da je plamen nestao.

Godine 1998., u dobi kada većina nogometaša ulazi u svoje najbolje godine, Brolin je objavio kraj karijere.

- Iskreno, bio sam umoran od svakodnevnih treninga i imao sam druge projekte koji su mi se vrzmali po glavi. Svi su mi govorili da je 28 prerano za mirovinu, ali ja sam odgovarao: 'Ovisi o tome što ste napravili u tih 28 godina' - rekao je.

Ključni trenutak dogodio se kada mu je prišao švedski izumitelj Göran Edlund s idejom za revolucionarni nastavak za usisavač. Brolina je ideja doslovno privukla. Ušao je u posao kao 50-postotni partner i zajedno su pokrenuli tvrtku koja prodaje proizvod pod imenom "Twinner". Nastavak, koji nema četkice i lakši je i efikasniji od tradicionalnih, postao je tržišni hit u Švedskoj. Tvrtka danas prodaje preko 130.000 komada godišnje, a njezina vrijednost procjenjuje se na milijune eura.

Foto: Twitter

Danas, s 53 godine i gotovo neprepoznatljiv s gustom bradom, Tomas Brolin živi život po svojim pravilima. Uspješan je poslovni čovjek, filantrop koji donira značajan dio profita dječjoj dobrotvornoj organizaciji, a slobodno vrijeme provodi uživajući u golfu, skijanju i pokeru.

- Život je prekratak da biste radili dosadne stvari. Ne radim stvari u kojima ne uživam - njegova je životna filozofija.

Foto: Twitter

Priča Tomasa Brolina nije priča o propalom talentu, već o čovjeku koji je imao hrabrosti reći "dosta" svijetu koji ga više nije ispunjavao i pronaći uspjeh i sreću na potpuno neočekivanom mjestu. Od nogometnog terena do dnevnog boravka, dokazao je da se pobjede mogu ostvarivati i izvan sportskih arena.

