U škotskoj metropoli Glasgowu nikoga ne zanima sutrašnji ogled Hrvatske i Češke! Sva pozornost domaće nogometne javnosti usmjerena je prema Londonu gdje će Škoti sutra odigrati susret s vječnim rivalima Englezima. Dan uoči "Bitke za Britaniju" iz Škotske je krenula prava invazija nogometnih fanova prema Londonu, uglavnom putuju vlakovima, a vlasti upozoravaju sve da niti ne kreću na put ukoliko nemaju ulaznice za Wembley. Kapacitet će i za ovaj susret biti 22.500 ulaznica, a potražnja višestruko nadmašuje kapacitet punog stadiona.

- Svi moji prijatelji krenuli su prema Londonu, mnogi i bez ulaznice, i svi vjerujemo da će se povijest ponoviti, da ćemo ih šesti put pobijediti - kazao nam je taksist Robert Archibald, koji nas je vozio do hotela.

Kako kod nas, tako i u svijetu, bilo javnosti i informacije koje vam trebaju nude se i mimo službenih izvora, a tu su taksisti i brijači nenadmašni izvori. Sve čuju i sve znaju. A on zna nabrojati pet gostujućih pobjeda nad "starim neprijateljima" kako ih zove, 1927., 1967., 1977., 1981. i 1999.

- Vi ste iz Hrvatske? Nemojte se ljutiti, iako obožavam Hrvatsku i vaše nogometaše, iako je za mene Luka Modrić jedan od najboljih nogometaša na svijetu, do sutra navečer me ne zanima ni Hrvatska, ni Češka, ni Modrić..., samo pobjeda na Wembleyu - sliježe ramenima Robert.

Listajući lokalna izdanja novina u potrazi za informacijama vezanim uz Vatrene, jedino što smo pronašli su izjave Nikole Vlašića s jučerašnje press konferencije i podcrtani citat: "Za nas je pobjeda u petak jako važna zbog toga što što bi bilo teško u zadnji susret u skupini ući s imperativom pobjede". Škotima su uz "Bitku za Britaniju" očito zanimljivije utrke konja u Ascotu, najava Wimbledona, čak i kriket, ragbi, golf...

Škoti su uvjereni da mogu napraviti iznenađenje na Wembleyu, a o Hrvatskoj će razmišljati tek nakon toga. Optimizam grade na solidnoj predstavi protiv Čeha kojima su bili gotovo ravnopravan suparnik, kao i na velikom rivalstvu s Englezima, koje bi iz njihovih igrača trebali izvući maksimum.

- Igrali smo dobro s Česima ali nismo iskoristili svoje prilike, a oni jesu, obje, ako se ono uopće može nazvati prilikama. Nama nedostaje pravi centarfor, ali ne znam zbog čega to pričam vama, kad i vas muči isti problem. I nama i vama nedostaje jedan Mark Viduka. Ili Davor Šuker, pa makar i u današnjoj formi - nasmijao se Robert, koji očito dobro poznaje povijest hrvatskog nogometa, ali ne i aktualne prilike, predsjednik HNS-a je očito i dalje puno zanimljivija osoba strancima, nego nama u Hrvatskoj.

I dok "Tartan Army", za ovu priliku preimenovan u "Departin' Army", u neizbježnim kiltovima kreću u osvajanje Londona, nas je zanimalo koliko će se naših navijača i Čeha naći na tribinama Hampden parka, a ako je suditi po prvim informacijama, bit će ih malo. Premalo... U svakom slučaju manje od sto, što će definitivno biti neslavni rekord posjete naših navijača na jednoj utakmici reprezentacije na velikom natjecanju.

No tako je kako je, epidemiološke mjere u Engleskoj su bile jako stroge, obavezna desetodnevna karantena mogla se prekinuti tek nakon petog dana, uz uvjet da imate tri uzastopna negativna COVID testa, no taj izuzetak ne vrijedi u Škotskoj, tako da su se svi navijači, koji su namjeravali odgledati ogled Vatrenih s Česima, morali na tlo Velike Britanije iskrcati najkasnije 7. lipnja, i u međuvremenu odraditi dva COVID testa i imati negativne rezultate. Bila je to, na žalost, očito prevelika prepreka za većinu...

Stroge epidemiološke mjere ohladile su mnoge, no pobjedama nad Česima i Škotima te plasmanom u nastavak natjecanja, sve bi se moglo promijeniti. I interes navijača, ali i mogućnost putovanja, jer u Kopenhagenu, Sevilli... mjere nisu tako stroge i Hrvati ne moraju u karantenu.