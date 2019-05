Škoti tvrde: Gerrard poludio na Barišića i na ljeto ga prodaje...

Nije dobra situacija za Bornu Barišića (26) u Glasgow Rangersima. Ako je vjerovati Škotima, Borna je svoje u dresu tog velikana - odigrao.

Problemi za hrvatskog reprezentativca počeli su još nakon posljednje reprezentativne akcije. Naime, Borna Barišić ozlijedio se na utakmici protiv Mađarske, a zbog ozljede je propustio derbi sa Celticom. Ljutili su se iz Rangersa zbog toga jer Bornu HNS nije odmah poslao u Glasgow na preglede, smatrali su Škoti da se ta ozljeda mogla na vrijeme sanirati.

Nakon toga Barišić više nije zaigrao za prvu momčad. Čvrsto prikovan za klupu čekao je priliku, a ona je došla u prijateljskoj utakmici protiv rezervne momčadi Liverpoola koja je završila 4-4, a po rezultatu je razvidno kako je curilo u obrani. Škotski Daily Record piše da je ta utakmica presudila Barišiću.

- Naravno da sam bio ljut. Pa gubili smo 0:4 od skupine klinaca. Svaki trener s kojim sam surađivao isto bi postupio. Nije smjelo doći do tog rezultata. Nije smjelo - nije mogao vjerovati trener Rangersa Steven Gerrard (38).

Dotaknuo se engleski stručnjak i igrača koji nisu briljirali.

- Ako postoje igrači koje ne trebam, lako je to riješiti, pokazat ću prema njima iskrenost i respekt. Ako postoji netko kome ne mogu osigurati minutažu, reći ću mu, a nakon toga budućnost nije u mojim rukama. Onda je sve na igračima, hoće li ostati i biti negdje oko momčadi ili će otići u potrazi za minutažom. Za mene to nije problem, pozvat ću ih u ured jednog po jednog i priopćiti mi da je to realnost - objasnio je Gerrard svoj prilično surov, ali efikasan način.

Raspada se osječka kolonija u Rangersima

Daily Record piše da je svoje odigrao i Albanac Eros Grezda (24) koji je ljetos iz Osijeka pristupio Rangersima. On je ove sezone muku mučio s ozljedama, a odigrao je samo 17 utakmica uz dva gola i jednu asistenciju.

Ako odu obojica značilo bi to raspad osječke kolonije koju bi, prema pisanju istog izvora, na ljeto trebao pojačati još jedan igrač Osijeka - Mirko Marić (23).