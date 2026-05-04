Škotska bajka se nastavlja! Oni imaju priliku nakon 66 godina osvojiti naslov u sezoni iz snova
Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Hearts je pobijedio Rangers 2-1 i došao korak bliže naslovu prvaka. Kingsley i Shankland su donijeli preokret, a sada sve ovisi o okršaju sa Celticom u zadnjem kolu

Nogometaši Heartsa napravili su još jedan važan korak ka osvajanju naslova prvaka Škotske, svom prvom još od 1960. godine, zahvaljujući 2-1 domaćoj pobjedi protiv Rangersa na svom Tynecastleu u susretu 35. kola. Gosti su poveli preko Sterlinga (23), ali u nastavku su Kingsley (54) i Shankland (71) pogađali za preokret.

Hearts je ovom pobjedom zadržao tri boda prednosti u odnosu na drugi Celtic tri kola prije kraja. Hearts je na vrhu sa 76 bodova, drugi Celtic ima 73, dok je treći Rangers ostao na 69 bodova i ovim porazom praktički ispao iz utrke za naslov. Sada je sve izglednije kako će o prvaku odlučivati susret Celtica i Heartsa u zadnjem kolu u Glasgowu.

Hearts je dosada četiri puta bio prvak Škotske, ali dva od ta četiri naslova datiraju još iz 19. stoljeća, dok su zadnja dva naslova stigla 1958. i 1960. godine.

Ako Hearts osvoji naslov bit će to prvi put još od 1985. godine kako prvak Škotske neće biti ni Celtic niti Rangers. Zadnji put je velikom dvojcu iz Glasgowa naslov "oteo" Aberdeen i to pod vodstvom velikog Alexa Fergusona.

