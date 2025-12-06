Obavijesti

OBJAVIO MEME O ŽDRIJEBU

Škotski reprezentativac izazvao lavinu reakcija šalom: 'Čekali su skoro 30 godina, mogu čekati...'

Piše Issa Kralj,
Foto: Matthew Childs

Uvodna ceremonija ždrijeba SP-a u Washingtonu nije oduševila gledatelje diljem svijeta koji su na društvenim mrežama komentirali događaj. Šaljivim memom doprinos dao je škotski reprezentativac John McGinn

Škotska nogometna reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo prvi puta nakon 1998. godine nakon što su pobijedili Dansku 2-0, a nakon jučerašnjeg ždrijeba, saznali su buduće protivnike u skupini. Ludu završnicu kvalifikacijske utakmice protiv Danske možete pogledati OVDJE

Škoti su na povratničkom mundijalu dobili tešku skupinu gdje će igrati protiv jakog Brazila, prošlog polufinalista Maroka kojemu su 'vatreni' uzeli broncu i Haitija. Međutim, glavna tema brojnih rasprava na društvenim mrežama bio je uvodni dio koji je dugo trajao, a raspravi se pridružio veznjak Aston Ville i škotski reprezentativac John McGinn

Samo neki od komentara ispod njegove objave bili su "Priča se. Drugi dio ždrijeba bit će prikazan na Villa Parku sutra na poluvremenu" i "Vidio sam da Schmeichel brže trči na svoj gol od ove ceremonije" te "Mislili smo da je sudačka nadoknada protiv Danske bila dugačka..." "Ovo su pretvorili u Super Bowl show na poluvremenu" "Budimo realni, Škotska je čekala skoro 30 godina da se kvalificira na SP, može se čekati još nekoliko minuta"

