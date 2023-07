'Skromni' Đoković: Svi mi žele uzeti skalp, ali i dalje ne mogu

Prvi put u deset dana turnira Novak Đoković našao se u zaostatku na Wimbledonu. Andrej Rubljev osvojio je prvi set u četvrtfinalu, ali to je manje-više bilo sve od sedmog tenisača svijeta protiv drugog.

- Andrej je dečko kojeg jako poštujem, unosi veliku žestinu tijekom meča, kako stenje tijekom poena, to me plaši - našalio se Novak o jedinim trenucima straha protiv Rusa.

Foto: TOBY MELVILLE

Đoković, sat i dalje broji, više od 10 godina nije izgubio meč na Centralnom terenu, nevjerojatno je da on jednostavno ne zna za termin "loš dan". Eventualno slabiji dan. Ali i tada rijetki iskoriste šansu.

- Pritisak je dio našeg sporta, on nikad ne prolazi, koliko god mečeva igrao, ovdje je posebno veliki pritisak, ali mi daje i najljepše emocije, motivira me i inspirira da igram najbolji tenis. Znam da mi žele uzeti skalp, ali to se ne događa - nasmijao je Đoković publiku pa završio.

- Vrlo skromno od mene.

Foto: TOBY MELVILLE

Na žalost protivnika, posve je drugačije na terenu na kojem ga u petak čeka Jannik Sinner. Talijan je do polufinala došao da je pritom najbolji ranking njegovog protivnika bio 79. Prošle godine u četvrtfinalu vodio je 2-0 protiv Đokovića, ali i saznao iz prve ruke koliko je to još daleko od konačne pobjede kada je Novak na drugoj strani...