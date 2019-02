Skromni napadač čija je zadnja slika bila posljednji pozdrav...

Za obitelj i prijatelje Emiliana Sale završio je težak period iščekivanja i nade. Emiliano Sala, koji je iz Nantesa putovao prema novom klubu Cardifu u Wales je i službeno proglašen mrtvim, dok se za pilotom Daveom Ibbotsonom još traga.

Gotovo tri tjedna prošla su otkako je nestao njihov avion iznad Engleskog kanala. Istražitelji su locirali olupinu na 63 metra dubine i izvukli jedno tijelo. Identificirao ga je mrtvozornik.

Izuzev Pariza golovi i nisu tako često viđena stvar u francuskom prvenstvu, no u Nantesu ih je Emiliano Sala učinio upravo tim - čestom pojavom. Nakon najvećeg transfera u karijeri, onog u Cardiff, Sala se vraćao u Nantes kako bi se oprostio sa suigračima, a tamo je postavio sliku sa znakovitim opisom 'Posljednji pozdrav'.

Foto: Instagram

Nije bio ni svjestan...

Krenuo je avionom nazad i trebao je stići u Cardiff u 21 sat, no nikad se nije pojavio.

Porijeklom iz Santa Fea, Sala je već kao tinejdžer bio povezan s Francuskom te bio u Bordeauxovoj argentinskoj filijali - Proyecto Creceru.

S 20 godina uputio se preko bare te je nakon odličnih sezona u trećoj i drugoj francuskoj ligi napokon zaigrao u redovima Žirondinaca.

A tamo je pronašao i svoju drugu obitelj. Marcelo Vada, kadetski trener i njegov sin Valentin koji je također prošao akademiju Proyecto Crecera udomili su Salu u njegovim početcima u Bordeauxu, a Valentin je tada praktički postao njegov mlađi brat.

- Hajde, brate! Molim te vrati se - tweetao je Valentin jutro nakon kobne nesreće, a oglasio se i njegov bivši suigrač te partner u napadu Nantesa Yacine Bammou:

- Teško je, čak i za one oko mene. Često je dolazio kod mene, bio mi je poput brata.

U sezoni 2014./2015. Sala je loše igrao u Bordeauxu, zabio tek jedan gol u 11 susreta, a onda je sljedila još jedna posudba, u Caen, koja mu je donijela transfer u Nantes. Platili su ga tek milijun eura, a on je postajao sve bolji i bolji.

Foto: WALES NEWS SERVICE, The Sun

Dvije sezone zaredom zabijao je u svakoj po 12 golova, a onda - eksplozija. Isto toliko golova zabio je u manje od polovice vremena nego što je za to trebalo godinu prije, a u jednom dijelu sezone bio je drugi najbolji igrač Europe po omjeru zabijenih golova i dobivenih minuta, a ispred njega bio je tek Kylian Mbappé.

Bio je fenomenalan, no pod Miguelom Cardosom nije uvijek našao svoje mjesto u prvih 11, a onda je doša Vahid Halilhodžić te ga digao na novu razinu. Stizale su ponude iz Kine, no Argentinca nisu zanimali novci... Već dobar nogomet!

Pristao je naposljetku na ponudu Cardiffa, bilo je primamljivo zaigrati u najboljoj ligi na svijetu, a na Twitteru je već stavio svoju sliku u dresu velškog kluba. Sa smiješkom od uha do uha, jer takav je bio Sala...

- Bio je pristojan, drag i svi su ga voljeli - rekao je predsjednik Nantesa Waldemar Kita, a složio se i njegov bivši trener koji ga je vodio u Caenu, Patrice Garande:

- Pred televizorom sam stalno i čekam. Ne mogu vjerovati, ovo nije moguće. Taj dečko je od mog života napravio potpuni užitak i na terenu i van njega tih šest mjeseci - rekao je Patrice Garande.

Nažalost, potvrđeno je najgore. Obitelj nogometaša Emiliana Sale potvrdila je da su privatni istražitelji locirali ostatke zrakoplova na dnu La Manchea. Čini se da su jastuci sjedala pronađeni na obali u Francuskoj bili dobar trag potrage koja je nastavljena u nedjelju ujutro.

The wreckage was located on the seabed of the English Channel earlier this morning and has now been positively identified - search boat led by @davidlmearns made the discovery. The @aaibgovuk vessel remains in the area to oversee recovery.