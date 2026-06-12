SKUPINA B Kanađani se uzdaju u 'pticu trkačicu', a BiH prati posljednji ples svog dijamanta

Skupina B: Kanada, BiH, Katar, Švicarska

12.6., 21.00: Kanada - BiH (Toronto)

13.6., 21.00: Katar - Švicarska (San Francisco)

18.6., 21.00: Švicarska - BiH (Los Angeles)

19.6., 0.00: Kanada - Katar (Vancouver)

24.6., 21.00: Švicarska - Kanada (Vancouver)

24.6., 21.00: BiH - Katar (Seattle)

KANADA

Kanadi, najsjevernijem domaćinu SP-a, ovo će biti tek treći Mundijal na kojem će nastupiti. Premijerni nastup imala je 1986. u Meksiku. Povratak na najveću svjetsku scenu dogodio se u Kataru 2022., gdje su se našli u skupini s Hrvatskom, ali nisu prošli. Ključeve reprezentacije u svibnju 2024. preuzeo je Amerikanac Jesse Marsch (52), trener s iskustvom rada u Leedsu, Leipzigu i Salzburgu.

Njegov dolazak donio je novu energiju i taktičku zrelost, što se odmah vidjelo na Copa Américi 2024., gdje je Kanadu odveo do povijesnog četvrtog mjesta. Najveća zvijezda i prvo ime momčadi je Alphonso Davies (25). Zbog nevjerojatne brzine i prodornosti zaradio je nadimak The Roadrunner (Ptica trkačica).

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Njegova se vrijednost procjenjuje na 40 milijuna eura. Bočni igrač Bayerna ove je sezone imao problema s ozljedama i tek se nedavno vratio na teren. Uz Daviesa, ključna figura je i Jonathan David (26). Najbolji je strijelac u povijesti Kanade (77 nastupa, 39 golova). Vrijedi 30 milijuna eura i igra za Juventus. Tu je i talentirani veznjak Hajduka, Niko Sigur (22).

ŠVICARSKA

Švicarska se šesti put zaredom kvalificirala na SP i tako se svrstala među rijetke europske reprezentacije koje su ostvarile takav kontinuitet (uz Francusku, Njemačku, Englesku, Španjolsku i Portugal). Ipak, Švicarska nikada nije pobijedila u utakmici nokaut faze SP-a, što je i dalje najveći izazov za generaciju Murata Yakina (51) i njegove igrače.

Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Yakin je bivši igrač Basela i Fenera, s 49 nastupa za Švicarsku, a nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Od 2021., nakon niza angažmana uglavnom u švicarskom nogometu, preuzeo je ulogu izbornika. Ključni igrač i dalje je iskusni veznjak Granit Xhaka (33). Sa 145 nastupa rekorder po broju utakmica za reprezentaciju (uz 17 golova). Nakon uspješnih kvalifikacija bez poraza, s četiri pobjede i dva remija u skupini s Kosovom, Slovenijom i Švedskom, optimizam u Švicarskoj raste.

KATAR

Domaćin prošlog SP-a uspio se prvi put u povijesti domoći najvećeg nogometnog turnira kroz kvalifikacije. Momčad koja uživa veliko poštovanje u Aziji sada ima priliku pokazati svoje znanje i na svjetskoj sceni. Put do Mundijala bio je sve samo ne lagan. Katar je u trećem krugu azijskih kvalifikacija završio tek na četvrtom mjestu u svojoj skupini, iza Irana, Uzbekistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što nije bilo dovoljno za izravni plasman.

Međutim, novi format kvalifikacija dao im je drugu priliku u četvrtom krugu. Tamo su se našli u mini-skupini s UAE-om i Omanom. Nakon 0-0 s Omanom, uslijedila je odlučujuća utakmica. Na stadionu Jassim bin Hamad u Dohi, 14. listopada 2025., Katar je pobijedio Ujedinjene Arapske Emirate 2-1 i time osigurao prvo mjesto u skupini te povijesni, prvi plasman na Mundijal izboren na terenu.

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Katar je bio prvi domaćin u povijesti koji je izgubio utakmicu otvaranja (2-0 protiv Ekvadora), prvi koji je ispao i matematički nakon samo dva kola te na kraju i najlošiji domaćin ikad, s tri poraza i gol-razlikom 1-7. Nakon tog neuspjeha Katarski nogometni savez odlučio se za radikalan zaokret. U svibnju 2025. godine na klupu je stigao iskusni španjolski stručnjak Julen Lopetegui (59), bivši trener Seville, Real Madrida i španjolske reprezentacije.

Okosnicu Lopeteguijeve momčadi i dalje čine provjereni igrači koji su donijeli dva naslova azijskog prvaka. Kapetan i apsolutna legenda je Hassan Al-Haydos (35), rekorder sa 166 nastupa za reprezentaciju. Igra polušpicu u katarskom Al-Saddu. U tom je klubu proveo cijelu karijeru. Katarski Totti, rekli bismo.

U napadu je prva zvijezda Almoez Ali (29), najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 55 golova. Podrijetlom je Sudanac, a nastupa za katarski Al-Duhail SC.

Ipak, najvećom zvijezdom smatraju Akrama Afifa (29), krilnog napadača Al-Sadda. Njegova tržišna vrijednost procijenjena je na osam milijuna eura, što ga čini najvrjednijim igračem u momčadi. Ukupna vrijednost reprezentacije Katara iznosi skromnih 20 milijuna. Afif je za reprezentaciju odigrao 127 utakmica uz 40 golova. Podrijetlom je iz Jemena. Afif, vrsni krilni napadač, svojevremeno je igrao i za Sevillu, Villarreal, Sporting Gijon, belgijski Eupen... Proglasili su ga najboljim igračem Azije 2019. i 2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

Samo 17 minuta “Zmajeve” je dijelilo od izravnog plasmana na SP. Ni “desant” oko 25.000 navijača na bečki Prater nije pomogao bosanskohercegovačkoj reprezentaciji da svlada Austriju, a snove o prvom mjestu u skupini odgodio je Michael Gregoritsch pogotkom u 77. minuti. BiH je tako završila druga u skupini s Austrijom, Rumunjskom, Ciprom i San Marinom.

Ipak, BiH je prošla kroz dodatne kvalifikacije. Nakon raspucavanja je prvo u gostima pao Wales, a potom u Zenici Italija. BiH je već jednom nastupila na svjetskoj smotri, 2014. godine u Brazilu, što joj je bio i debitantski nastup. Taj turnir ostao je obilježen i kontroverzom, posebno u utakmici protiv Nigerije u drugom kolu, kad je Edinu Džeki (40) poništen regularan gol, što je značajno utjecalo na konačni rasplet skupine i ispadanje “Zmajeva”.

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Džeko je i dalje apsolutna legenda reprezentacije, sa 148 nastupa i 73 pogotka, što ga čini najboljim strijelcem u povijesti BiH. Momčad je procijenjena na 152 milijuna eura, a izbornik je Sergej Barbarez (54), svojevremeno kapetan reprezentacije.

Reprezentacija ima i snažan hrvatski pečat. Prvi je golman Nikola Vasilj (30), koji rastura u njemačkom St. Pauliju. Njegov otac Vladimir bio je treći golman Hrvatske na SP-u 1998. i osvojio je broncu. Rezervni je golman BiH Martin Zlomislić (27), član Rijeke. U obrani su Stjepan Radeljić (28) iz Rijeke i Nikola Katić (29) iz Schalkea. Katić, rođeni Ljubušak, ima i jedan nastup za hrvatsku A selekciju u prijateljskoj utakmici. U vezi su još Astanin Ivan Bašić (24) i Pafosov Ivan Šunjić (29). I Šunjić, rođeni Zeničanin odrastao u Zagrebu, ima jedan nastup za Hrvatsku u prijateljskoj utakmici.