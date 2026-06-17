SKUPINA K Bivši trener Dinama vodi Uzbekistance. Ronaldo po jedini trofej koji mu nedostaje

Skupina K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

17.6., 19.00: Portugal - DR Kongo (Houston)

18.6., 4.00: Uzbekistan - Kolumbija (Mexico City)

23.6., 19.00: Portugal - Uzbekistan (Houston)

24.6., 4.00: Kolumbija - DR Kongo (Guadalajara)

28.6., 1.30: Kolumbija - Portugal (Miami)

28.6., 1.30: DR Kongo - Uzbekistan (Atlanta)

PORTUGAL

Portugalska nogometna reprezentacija, predvođena neuništivim Cristianom Ronaldom (41), u Ameriku stiže kao jedan od glavnih favorita. S titulama europskog prvaka i pobjednika Lige nacija, nedostaje joj samo najveći trofej. Put do SP-a osigurala je dominantno, kao pobjednik skupine F. Iako je šokantno izgubila 2-0 od Irske u Dublinu, gdje je Cristiano Ronaldo dobio i prvi crveni karton u dresu reprezentacije, sve je nadoknadila. Plasirala se deklasiravši Armeniju 9-1 u Portu. Ronaldovu kaznu su smanjili tako da može igrati od starta Mundijala.

Pod vodstvom izbornika Roberta Martíneza, Portugal ima jednu od najvrjednijih momčadi svijeta, procijenjenu na gotovo milijardu eura. Najveće zvijezde su PSG-ovi veznjaci João Neves (21) i Vitinha (26), koji su procijenjeni na 140 milijuna eura. Momčad je krcata velemajstorima kao što su Bruno Fernandes (31), Bernardo Silva (31), Rafael Leão (26), Rúben Neves (29), João Cancelo (32), Nuno Mendes (23), Rúben Dias (29)… Iako je Ronaldova vrijednost pala na deset milijuna eura, on je i dalje vođa i kapetan te najbolji strijelac u povijesti reprezentacije.

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Portugal je prvak Europe postao 2016., a Ligu nacija osvojio je 2019. i 2025. Najbolji rezultat na Svjetskom prvenstvu mu je treće mjesto iz davne 1966., kad ga je predvodio legendarni Eusebio. Ovaj turnir imat će i snažnu emotivnu notu jer će ga igrati u sjećanje na Dioga Jotu. Sjajni napadač tragično je preminuo u prometnoj nesreći u srpnju prošle godine, samo nekoliko tjedana nakon osvajanja Lige nacija. S taktički fleksibilnim Martínezom, superzvijezdama u naponu snage i vječno motiviranim Ronaldom u posljednjem pohodu na svjetski tron, portugalska “seleção” ima sve adute da u Americi, Kanadi i Meksiku ode do kraja.

KOLUMBIJA

Vatreni Kolumbijci stižu na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo, i to nakon što su propustili SP 2022. Nema tko nije bio zaljubljen u magiju tada mladog Jamesa Rodrígueza i ostatka družine 2014. godine, kada su dogurali do četvrtfinala, što im je i najbolji rezultat.

Kolumbija se na Svjetsko prvenstvo kvalificirala kao treća u iznimno teškim južnoameričkim kvalifikacijama. Na čelu reprezentacije od 2022. godine je argentinski stručnjak Néstor Lorenzo (60), koji je preporodio momčad. Pod njegovim vodstvom Kolumbija je ostvarila impresivan niz od 28 utakmica bez poraza, koji je prekinut tek u finalu Copa Américe 2024. godine protiv Argentine.

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Prva “violina” današnje Kolumbije je Bayernov Luis Díaz, koji vrijedi 70 milijuna eura, a uz njega se kao najveća opasnost nameće Luis Suárez (30), napadač lisabonskog Sportinga. James Rodríguez je s 34 godine i dalje tu i spreman je da još jednom pokaže svoju magiju na najvećoj pozornici. Cijela momčad vrijedi oko 300 milijuna eura.

Poznata je i kolumbijska tragedija kada je branič Andrés Escobar zabio autogol na SP-u 1994. u utakmici protiv SAD-a, a po povratku u domovinu je ubijen, što se smatra jednim od najmračnijih događaja u povijesti nogometa. Također, jedini gol izravno iz kornera na Svjetskim prvenstvima postigao je Kolumbijac. Na svom prvom SP-u 1962. godine Marcos Coll je matirao legendarnog vratara Lava Jašina.

UZBEKISTAN

Uzbekistanska nogometna reprezentacija jedna je od četiri nacionalne vrste koje će debitirati na Svjetskom prvenstvu. “Bijeli vukovi”, kako ih zovu, nastali su raspadom SSSR-a 1992. Pahtakor Taškent bio je najpoznatiji uzbekistanski klub u vrijeme Sovjetskog Saveza, no 1979. dogodila se tragedija: avion s cijelom momčadi Pahtakora srušio se iznad Ukrajine. U nesreći su poginuli svi igrači i članovi stručnog stožera. Dekretom je određeno da klub ne može ispasti iz lige, čime je kroz godine sačuvan. Danas upravo igrači Pahtakora čine okosnicu reprezentacije, u kojoj je najveća zvijezda, barem među igračima, Abdukodir Husanov (22), suigrač Joška Gvardiola u Manchester Cityju.

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Ipak, jedina veća zvijezda od stopera Husanova jest legendarni Fabio Cannavaro (52), nekadašnji trener Dinama. Preuzeo je momčad nakon što je već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. U uzbekistanskom nogometu postoje dvije nedodirljive legende. Prvi je umirovljeni Server Djeparov (43), koji je za reprezentaciju nastupio 128 puta, a drugi Eldor Šomurodov (30), najbolji strijelac u povijesti Uzbekistana s 44 gola u 91 nastupu. Svoju statistiku moći će poboljšati i na ovom prvenstvu jer je neizostavni član Cannavarove momčadi.

DR KONGO

DR Kongo je mjesto na Svjetskom prvenstvu izborio u teškim afričkim kvalifikacijama, gdje je u dramatičnoj utakmici izbacio favoriziranu Nigeriju, uz optužbe poraženih za vudu magiju i vračanje tijekom izvođenja jedanaesteraca. Pod vodstvom francuskog trenera Sébastiena Desabrea (49), kojeg u domovini smatraju nacionalnim herojem, DR Kongo igra čvrst i organiziran nogomet. Momčad vrijedi 144 milijuna eura. Najskuplji je stoper Sunderlanda Noah Sadiki (21), s procijenjenom vrijednošću od 35 milijuna eura, a najveće zvijezde su Newcastleov napadač Yoane Wissa (29) i Aaron Wan-Bissaka (28), bivši branič Manchester Uniteda. Dio momčadi je i Nathanaël Mbuku (24), član Montpelliera, koji je prije dvije godine igrao za Dinamo.

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Jedini put na Svjetskom prvenstvu nastupili su 1974. godine pod imenom Zair, kada su pretrpjeli jedan od najtežih poraza u povijesti natjecanja, izgubivši od Jugoslavije 9-0 u Gelsenkirchenu. Tada nisu bili ni najbolje upoznati s pravilima igre. Posebno se pamti trenutak Mwepu Ilunge protiv Brazila, kada je istrčao iz živog zida i izbio loptu prije izvođenja slobodnog udarca.