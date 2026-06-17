SKUPINA L Luka, povedi nas do nove medalje! Englezi sanjaju 'zlatnu božicu' već 60 godina

Skupina L: Engleska, HRVATSKA, Gana, Panama

17.6., 22.00: HRVATSKA - Engleska (Dallas)

18.6., 1.00: Gana - Panama (Toronto)

23.6., 22.00: Engleska - Gana (Boston)

24.6., 1.00: HRVATSKA - Panama (Toronto)

27.6., 23.00: Panama - Engleska (New Jersey)

27.6., 23.00: HRVATSKA - Gana (Philadelphia)

HRVATSKA

Hrvatska nogometna reprezentacija imala je najuspješnije kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo od neovisnosti. “Vatreni” su ostvarili sedam pobjeda i jedan remi te završili na čelu skupine L s 22 boda. Najbolji strijelac kvalifikacija bio je Andrej Kramarić (33), sa šest postignutih pogodaka. Farski Otoci, Gibraltar, Crna Gora i Češka nisu imali šanse protiv nas.

Hrvatska je, uz Francusku, jedina reprezentacija koja je osvojila dvije medalje na posljednja dva Svjetska prvenstva. Kad se prisjetimo tog ruskog ljeta 2018. godine, naviru trnci. Pred nama su slike nevjerojatnog dočeka na glavnom zagrebačkom trgu, gdje je “vatrene” dočekalo gotovo pola milijuna ljudi. A žal će uvijek biti prisutna, jer da je bilo malo više sreće, mogli smo pobijediti Francuze, koji su tada uz poguranac slavili 4-2. Četiri godine kasnije u Katru izbornik Zlatko Dalić (59) napravio je smjenu generacije, malo tko je vjerovao da možemo do nove medalje, no opet smo izveli čudo i dogurali do polufinala pobijedivši Brazil. Na put nam je stala Messijeva Argentina, a do bronce smo došli zahvaljujući pobjedi protiv Maroka (2-1).

KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Većina Hrvata, ali i mnogi u svijetu, mislili su kako je kapetan reprezentacije i najbolji igrač u povijesti “vatrenih”, Luka Modrić (40), prije dvije godine na Euru odigrao posljednje veliko natjecanje s Hrvatskom. No njegov transfer u Milan pokazao je kako želi ostati na najvišoj mogućoj razini i dočekati Ameriku spreman te završiti nevjerojatnu reprezentativnu karijeru. Bit će mu to peti nastup na Mundijalu, debitirao je prije 20 godina u Njemačkoj. Na prvenstvu će imati priliku postati prvi hrvatski reprezentativac s 200 nastupa, tek treći u povijesti kojem je to uspjelo. Cristiano Ronaldo odigrao je 226 utakmica za Portugal, a Kuvajćanin Bader Al-Mutawa ima 202 nastupa.

Naša reprezentacija vrijedi 387 milijuna eura, a najskuplji je i dalje Joško Gvardiol (24), sa 70 milijuna eura. Teško se ozlijedio u siječnju, bio je upitan njegov nastup, no nevjerojatni Joško još jednom je pokazao svoju mentalnu snagu i oporavio se na vrijeme. Za vratom mu puše splitski wunderkind Luka Vušković (19), čija se vrijednost procjenjuje na 60 milijuna eura. Zaludio je europske velikane i mogao bi srušiti čak i Gvardiolov transfer od 90 milijuna eura u Manchester City, a mnogi ga vide kao igrača koji će zablistati na Mundijalu. Već sada ima sigurno mjesto u početnih 11 kod izbornika Zlatka Dalića. Ivan Perišić (37) i dalje juri lijevim krilom, s 38 golova sanja srušiti Davora Šukera koji je stao na 45 u reprezentativnom dresu. I dalje je prva postava “vatrenih” nezamisliva bez Matea Kovačića, Andreja Kramarića, Dominika Livakovića, a dolaze i novi nositelji, poput Martina Baturine, Petra Sučića...

Foto: Frank HOERMANN

Uvijek s velikim ambicijama idemo na velika natjecanja, sanjamo novi uspjeh, a drukčije i ne može biti nakon posljednje dvije svjetske medalje. Ovo će nam biti sedmi nastup, propustili smo samo turnir u Južnoj Africi 2010. godine. S obzirom na dvije bronce i jedno srebro, jedna smo od najuspješnijih reprezentacija u povijesti turnira.

ENGLESKA

Football it’s coming home, football it’s coming home (hrv. nogomet se vraća kući, op. a) - pjevaju Englezi svako veliko natjecanje, a on nikako da se vrati doma. No, kada pogledate popis njihovih zvijezda, dođe vam da se “smrznete”. I upravo zbog toga nikoga ne čudi što su drugi favoriti za osvajanje “zlatne božice” (iza Španjolske). Prema Transfermarktu, Engleska vrijedi vrtoglave 1,3 milijarde eura, što je čini jednom od najskupljih reprezentacija svijeta. Najvrijedniji je Realov veznjak Jude Bellingham (22), koji je procijenjen na 140 milijuna eura, dok mu za vratom pušu arsenalovci Declan Rice (27) sa 120 milijuna eura i Bukayo Saka (24) sa 110 milijuna eura. Strašnu kvalitetu imaju Englezi, ali jedan dio nje ostao je na Otoku jer izbornik Thomas Tuchel šokirao je naciju i prekrižio zvijezde poput Phila Fodena, Colea Palmera, Trenta Alexander-Arnolda...

Svaka čast svim zvijezdama, ali kapetan, lider i najveće ime ove reprezentacije je čudesni Harry Kane (32), koji je u karijeri zabio više od 500 golova. U dresu “tri lava” je sa 78 golova uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti. Na drugom je mjestu Wayne Rooney koji je ostao na 53 gola.

Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

Engleska je igrala prvu službenu utakmicu u povijesti nogometa (1872. protiv Škotske), ali je svoj jedini svjetski naslov u 16 nastupa osvojila tek 1966. - kod kuće. Nije sudjelovala na prva tri Svjetska prvenstva, jer FA, tamošnji nogometni savez, smatrao da je “iznad Fife”.

Otkako su osvojili jedini naslov na Wembleyju, povijest Engleske na svjetskim prvenstvima ispisana je nizom bolnih poraza u ključnim trenucima, često na jedanaesterce, što je postalo svojevrsno nacionalno prokletstvo. Sjetimo se samo Meksika 1986. i četvrtfinala protiv Argentine, kada je Diego Maradona prvo zabio gol “Božjom rukom”, a zatim i jedan od najljepših golova u povijesti. Dva puta su bili nadomak finala, no oba su puta zaustavljeni u polufinalu pa su čak ostali i bez bronce.

PANAMA

Panama je po drugi put u svojoj povijesti izborila plasman na SP. Španjolsko-danski stručnjak Thomas Christiansen (53) stigao je na izborničku klupu te reprezentacije u srpnju 2020. i od tada radi dobar posao. Panama je bila prva u kvalifikacijskoj skupini za SP te je s tri pobjede i tri remija završila ispred Surinama, Salvadora i Gvatemale. Najveća zvijezda reprezentacije, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 35 milijuna eura, jest 30-godišnji branič Bešiktaša Amir Murillo. Taj desni bek nogometno je odrastao u San Franciscu, nastupao je i za NY Red Bullse, a potom stigao u Europu, gdje je od 2020. igrao za Anderlecht, potom Marseille. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na sedam milijuna.

Ima u Christiansenovu kadru još nekoliko izuzetno potentnih igrača. José Córdoba (25) šef je obrane. Igra u engleskom drugoligašu Norwichu i vrijedi pet milijuna eura. Dobar je stoper i Andrés Andrade (27), koji je suigrač našem Lukasu Kačavendi u austrijskom LASK-u. Procijenjen je na 2,5 milijuna.

Ima tu i HNL štiha. Za magiju na terenu zadužen je José Luis Rodríguez (27) zvani “Puma”. Svojevremeno je, dok je bio pod ugovorom sa španjolskim Alavesom, otišao na posudbu u Istru. Štoviše, na utakmici protiv Hajduka 18. rujna 2018. zabio je fantastičan gol u porazu Istre od Splićana (2-4). Za Puljane je odigrao devet utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Coleman

Ključeve vezne linije drži Yoel Bárcenas (32). Kao golobradi mladić, davne 2016., iz rodne Paname i Árabe Unida otišao je u Europu, a prva inozemna destinacija bio mu je RNK Split.

- Kad dođeš iz Paname, i u Splitu je hladno... - rekao je na predstavljanju i nasmijao okupljene.

Bárcenas se u HNL-u baš i nije naigrao. Svega osam utakmica, bez konkretnijeg učinka. Međutim, kasnije je opravdao nadimak “Mađioničar”. Ime je stekao u Meksiku, a onda imao nekoliko dobrih sezona u Španjolskoj, gdje je nosio dres Real Ovieda, Girone i Leganesa.

Panama je dosad jedini put na Mundijalu nastupila 2018. godine u Rusiji, kad je u skupini s Belgijom, Engleskom i Tunisom upisala sva tri poraza uz gol-razliku 2-11. Sličan scenarij mogao bi ih čekati i u SAD-u, Kanadi i Meksiku, iako mnogi u toj zemlji vjeruju kako njihova reprezentacija može prirediti iznenađenje.

Nadimak reprezentacije je “Los Canaleros”, što se odnosi na Panamski kanal, simbol države i jedno od najvažnijih inženjerskih čuda svijeta.

GANA

Opasna i uvijek neugodna reprezentacija, koja vrijedi oko 230 milijuna eura, ali na Svjetsko prvenstvo stiže bitno oslabljena. Nedostaju joj veznjak Tottenhama Mohammed Kudus (25) i stoper Monaca Mohammed Salisu (27). Najveća zvijezda je Antoine Semenyo (25), suigrač Joška Gvardiola i Matea Kovačića u Manchester Cityju, koji vrijedi čak 80 milijuna eura. U dresu reprezentacije ne pamti čarobne partije, zabio je tek tri gola u 34 utakmice, ali morat će naši stoperi itekako paziti na njega jer ove sezone je dominirao u Premier ligi. Zabio je 17 golova i četiri puta je asistirao u 37 utakmica. Nije ga Manchester City bez razloga platio 72 milijuna eura. Vrlo je opasan i drugi defenzivac, Kamaldeen Sulemana (24), koji vrijedi 17 milijuna eura i suigrač je našeg Marija Pašalića u Atalanti. Treba istaknuti i Inakija Williamsa (31) iz Athletic Bilbaa. Najveći trag u povijesti ganskog nogometa ostavila su braća Ayew, Jordan i Andre. Jordan (34) je i dalje tu te je kapetan reprezentacije, za koju je odigrao 118 utakmica. Sada već umirovljeni Asamoah Gyan najbolji je strijelac u povijesti te afričke reprezentacije s 50 golova.

Foto: John Sibley/REUTERS

Najveći uspjeh u dosadašnja četiri nastupa joj je četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi, kad je na jedanaesterce ispala od Urugvaja. Osvojila je četiri Afrička kupa nacija (1963., 1965., 1978. i 1982. godine). Otto Addo odveo ih je na prvenstvo osvojivši 25 bodova u deset utakmica, no nakon niza poraza u prijateljskim utakmicama dobio je otkaz, a naslijedio ga je iskusni Portugalac Carlos Queiroz (73).

Gana je jedan od najvećih proizvođača kakaa na svijetu, koji čini oko 20 posto globalne proizvodnje. Glavni grad Accra ima više od dva milijuna stanovnika i glavno je ekonomsko, kulturno i političko središte. U zemlji se govori više od 80 jezika, a službeni je engleski. Gana je prva afrička država koja je stekla neovisnost od kolonijalne vlasti (1957.)